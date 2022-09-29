CNN TÜRK kanalında gazetecilik kariyerine devam eden Fulya Kalfa, uzun bir aradan sonra "Päivä" programıyla izleyicisiyle buluştu. Peki, Fulya Kalfa kimdir? Fulya Kalfa kaç yaşında, nereli? Fulya Kalfa hayatı ve biyografisi nedir?

Fulya Kalfa kimdir sorusunun cevabı en çok merak edilen konuların başında gelmektedir. TV8, Habertürk, CNN Türk ekranlarında boy gösteren Fulya Kalfa'nın hayatı merak edildi. Peki, Fulya Kalfa kimdir? Fulya Kalfa kaç yaşında, nereli? Fulya Kalfa hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

FULYA KALFA KİMDİR?

Fulya Kalfa, 13 Temmuz 1983'te Ankara'da doğdu. Liseyi özel bir kurumda bitirmesinin ardından Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun olmaya hak kazandı.

Fulya Kalfa'nın medya alanındaki ilk çalışması 2005'de Erkan Tan Başkent'ten programıyla TV8'de başlamıştır. Ankara'da birçok programın yapımcılığını, editörlüğünü ve yönetmenliğini yapmıştır. Siyaset, sanat ve insanları etkileyen tüm konularda yüzlerce programın oluşturulmasında ve yönetiminde yer almıştır. Daha sonra televizyon kariyerini İstanbul'da sürdürmeye karar verdi. TV8 için birçok müzik-eğlence ve yaşam tarzı programının yapım ve yönetiminde çalıştı. Onlarca programa imza attıktan sonra çalışma hayatını burada noktaladı.

eğitimini, deneyimini ve çok sevdiği sporu ekran başında kamuoyuyla paylaşmak istediğinde; Spor spikeri ve sunucusu olmaya karar verdi. Spor Sayfası, Orta Saha ve Transfer Dosyası gibi programlarının içeriğini hazırlamış, sunmuş ve yorumlamıştır. Bu arada en büyük tutkularından biri olan yazmayı da ihmal etmemiş, sporla ilgili yazılarını kendisine ithafen bir köşe yazısında okuyucularına ulaştırmıştır.

Gazeteciliğe döndü ve ekran kariyerine Habertürk TV'de devam etti. Akşam bültenlerinin yanı sıra çeşitli zamanlarda haber programları sundu. Kalfa aynı zamanda Habertürk TV'nin ana haber spikeriydi.

CNN TÜRK kanalında gazetecilik kariyerine devam eden Fulya Kalfa, uzun bir aradan sonra "Päivä" programıyla izleyicisiyle buluştu. Kalfa artık CNN TÜRK'ün ana haber spikeri. 24 saat içinde yaşananlar, güne damga vuran haberler, insanların hayatına dokunan olaylar hafta içi her akşam Ana Haber Bülteni'nde yayınlanmaktadır.