Fulya ile Umudun Olsun CANLI izle! 14 Mart 2022 Pazartesi FOX TV canlı izle! FOX TV Fulya ile Umudun Olsun programı canlı yayın izle!

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FULYA İLE UMUDUN OLSUN KONUSU NE?

"Fulya ile Umudun Olsun" hafta içi her gün saat 16.00'da FOX TV ekranlarında yayınlanıyor.

Hayatın içinden hikayelerin ekrana aktarılacağı programda; tüm sorunlar taraflarıyla ortaya konulacak, ele alınan birçok konuda, olaylar birinci ağızdan masaya yatırılarak, çözüm yolları bulunacak.

Hafta içi her gün ekrana gelecek programda uzman konuklar yorumlarıyla Fulya Öztürk'e eşlik edecekler.

Sevenlerin kavuşacağı, kayıpların bulunduğu ve kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan dar gelirli kadınların da sesi olacak programla, birçok insanın hayallerinin gerçekleştirilmesi de hedefleniyor.

FULYA İLE UMUDUN OLSUN CANLI İZLE!

Fulya ile Umudun Olsun canlı izlemek için FULYA İLE UMUDUN OLSUN CANLI İZLE'ye tıklayınız.

FULYA ÖZTÜRK KİMDİR?

Gazeteci ve muhabir Fulya Öztürk, Ocak 1989 yılında Adana'nın Seyhan ilçesinde doğdu. Lise eğitimini Adana Gündoğdu Koleji'nde tamamladı. 2006 senesinde Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümünü kazandı. Üniversiteyi kazandığı ilk sene 2006 yılında televizyonculuk kariyeri başladı.

Profesyonel iş hayatına 2008 yılında CNN TÜRK Programlar Departmanı'nda başladı. Başkent İletişim Akademileri'nde Diksiyon ve Drama eğitimi aldı.

2010 yılında CNN TÜRK Haber Merkezi'nde göreve başladı. 3 yıl Kurgu Editörlüğü yaptı. Birçok belgeselin ve haberin kurgusunu hazırladı.

2013 yılında Saha Muhabirliği'ne başladı.

Muhabirliğe başladığı ilk aylarda ses getiren haberlere imza attı. "Kobani'den kaçan Suriyeli Besma'nın hikayesi" ve "Üniversite hastanelerinde hasta yakınlarından istenen medikal malzeme" haberi, "Türkiye'de Romatolog yok", "Bir doktorun 36 saat nöbet çilesi" ve Avrupa'ya kaçmak için İzmir'e gelen Suriyelilerin kaçak yollarla nasıl göç ettiklerini anlattığı "Sığınamayanlar Belgeseli" çok ses getirdi. Öztürk birçok üniversite ve dernekten ödüller aldı. "Yılın Muhabiri" ve "En İyi Özel Haber" dalında onlarca ödüle layık görüldü. TEDx'te konuşmacı oldu. Suriye'de, Afrika'da, Arakan'da ve gittiği afet bölgelerinde yaptığı Haber, Haber'>haberler farkındalık yarattı. Birçok insanın sesi oldu. Yaptığı haberler sayesinde birçok insana yardım ulaştırdı. Sokakta yaptığı çok sayıda röportajı sosyal medyada gündem oldu. Dünyanın birçok ülkesini gören Öztürk, Türkiye ve memleketi Adana aşığı.

''Dünyaya yine gelsem yine 'Muhabir' olmak isterdim" diyen Öztürk, işine tutkuyla bağlı. Gittiği coğrafyalarda muhabir ve bir STK ruhuyla çalışan Fulya Öztürk'ün önceliği kamu yararı. En önemlisi insanların sesi olmak.

Öztürk Saha Muhabirliği'nin yanında, CNN TÜRK Haber Merkezi'nin İstihbarat Şef Yardımcısı görevini de üstleniyor.

İnsana dair her şeyin içinde olmayı çok seven Öztürk, ilkokul yıllarından üniversite yıllarına kadar Türk Sanat Müziği eğitimi aldı. Adana'da konserlere çıktı. Öztürk için müzik hayatının bir parçası... İlerde bir vakıf kurup, yardıma muhtaç insanlara destek olmak istiyor.

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