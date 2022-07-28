Full Elektrikli Rolls-Royce Spectre'ın İkinci Test Aşaması Devam Ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Full Elektrikli Rolls-Royce Spectre'ın İkinci Test Aşaması Devam Ediyor

Full Elektrikli Rolls-Royce Spectre'ın İkinci Test Aşaması Devam Ediyor

Rolls-Royce’un ilk full elektrikli aracı olan Spectre için 2,5 milyon km'lik test programı devam ediyor. Güney Fransa'nın Provence ve Cote D'Azur bölgelerinde 625.000 km'lik test aşamasında, sürüşte yeni standart için emsalsiz işlem hızlarından yararlanıldı. Üretim için onaylanan tescilli akıllı süspansiyon sistemi, pil paketinin yapıya entegre edilmesiyle sağlanan sağlamlıkta yüzde 30 artış ile Spectre test sürüşlerinin yaklaşık yüzde 40 tamamlandı. 0,25'lik yeni sürtünme katsayısı, Spectre'ı şimdiye kadarki en aerodinamik Rolls-Royce yapıyor.

 - Güncelleme:

Rolls-Royce'un ilk full elektrikli aracı olan Spectre için 2,5 milyon km'lik test programı devam ediyor. Güney Fransa'nın Provence ve Cote D'Azur bölgelerinde 625.000 km'lik test aşamasında, sürüşte yeni standart için emsalsiz işlem hızlarından yararlanıldı. Üretim için onaylanan tescilli akıllı süspansiyon sistemi, pil paketinin yapıya entegre edilmesiyle sağlanan sağlamlıkta yüzde 30 artış ile Spectre test sürüşlerinin yaklaşık yüzde 40 tamamlandı. 0,25'lik yeni sürtünme katsayısı, Spectre'ı şimdiye kadarki en aerodinamik Rolls-Royce yapıyor.

Otomobil, tamamen elektrikli bir aktarma organını, markanın Architecture of Luxury platformuna entegre etmenin olağanüstü potansiyelini ortaya çıkarıyor. Spectre, en son yazılım ve donanım geliştirmelerinin mümkün kıldığı, sürücü girdilerine ve yol koşullarına kesin olarak tanımlanmış yanıtlarla sistem orkestrasını koordine ederken, Rolls-Royce deneyimini en yüksek çözünürlükte sunuyor.

İçten yanmalı motora bağlı herhangi bir kısıtlama olmaksızın, akülü elektrikli araç, markanın 118 yıllık tarihinde Rolls-Royce deneyiminin en saf ifadesini sunmaya hazırlanıyor. Bu son test aşaması, parlak, cesur, tamamen elektrikli bir geleceğe doğru ilerlerken Rolls-Royce için sembolik bir değişimi destekleyen bir dizi gelişmiş teknolojiyi kanıtlıyor.

Spectre'nin alüminyum mimarisi, sağlamlığı sağlayan çelik bölümlerle güçlendirildi. Bu, şimdiye kadarki tasarlanan Rolls-Royce araçlarının en büyük gövde yapısı olarak çıkıyor. Tek parça yan panelin uzunluğu yaklaşık dört metre. Aynı şekilde yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki direksiz araç kapıları da Rolls-Royce tarihinin en uzun kapıları olma özelliğini taşıyor.

Otomobilin mevcut tüm Rolls-Royce motorlu araçlarda yüzde 30'luk bir iyileştirmeyi temsil eden sağlamlığı, pilin kendisinin son derece sağlam yapısının Spectre'ın alüminyum uzay çerçeve mimarisine entegre edilmesiyle de elde edildiği belirtiliyor.

ROLLS-ROYCE SPECTRE: YENİ BİR AERODİNAMİK STANDART

Miramas'ta zorlu rüzgar tüneli testi, dijital modelleme ve sürekli yüksek hız testinin ardından Spectre'ın sürtünme katsayısı (cd) 0.25 olarak onaylandı.  Bu, yalnızca Rolls-Royce bağlamında bir rekoru temsil etmekle kalmıyor, aynı zamanda lüks sektöründe eşi görülmemiş bir durum olarak ortaya çıkıyor.

Rolls-Royce Motor Cars CEO'su Torsten Müller-Ötvös, Spectre'ın ilk müşteri teslimatlarının 2023'ün dördüncü çeyreğinde başlayacağı bilgisini verdi.

ANKA / Güncel

Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika Haberleri

Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un öpüşme sahneleri Dünyayla Benim Aramda dizisinin fragmanına damga vurdu Bikinisiyle sere serpe yatarak poz veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle dikkat çekti Demet Akalın, yolunu değiştirerek köpeği ezen yabancı uyruklu şahsa küfretti Son Dakika: Fenerbahçe'den Dinamo Kiev maçındaki Putin tezahüratı hakkında ilk açıklama: Kulübümüzün duruş ve değerlerini temsil etmiyor Aşk orucunu 64 yaşında bozan Yeşilçam'ın Afrodit Banu Alkan evleniyor Son Dakika: Fenerbahçe, Luan Peres transferi için Marsilya ve futbolcu ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi Son Dakika: UEFA, Fenerbahçe taraftarının Vladimir Putin tezahüratlarıyla ilgili soruşturma başlattı Putin tezahüratını protesto eden Ukraynalılardan, Fenerbahçe'ye çağrı: O taraftarları stada almayın Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 28 -29 Temmuz Benzine ve Motorine İNDİRİM veya ZAM var mı? Mazota zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları FB maçında ne oldu, tribünler ne dedi? Fenerbahçe - Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi maçında ne oldu? Fenerbahçe taraftarları ne tezahüratı yaptı? Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 27 Temmuz 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi! 29 Temmuz 2022 burç yorumları! Bugün Yay burcunu neler bekliyor? Astroloji haritasına göre Yay burcu günlük ve haftalık yükselen burç yorumları… 29 Temmuz 2022 burç yorumları! Bugün Yengeç burcunu neler bekliyor? Astroloji haritasına göre Yengeç burcu günlük ve haftalık yükselen burç yorumları… Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 28 Temmuz 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!
title