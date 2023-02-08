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Fulham maçı nereden, nasıl izlenir? Sunderland-Fulham maç izleme linki! Sunderland-Fulham maçı hangi kanalda?

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Fulham maçı nereden, nasıl izlenir? Sunderland-Fulham maç izleme linki! Sunderland-Fulham maçı hangi kanalda?

İngiltere FA Cup maçının iddialı takımlarından Sunderland ve Fulham bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Sunderland-Fulham maçı heyecanla bekleniyor. Fulham maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Fulham maçı nereden, nasıl izlenir? Sunderland-Fulham maç izleme linki! Sunderland-Fulham maçı hangi kanalda? İşte detaylar…

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Fulham maçı izleme linki! Sunderland ile Fulham bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Sunderland-Fulham maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler, Sunderland Fulham maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Fulham maçı nereden, nasıl izlenir? Sunderland-Fulham maç izleme linki! Sunderland-Fulham maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Sunderland - Fulham maçı 8 Şubat Çarşamba günü 22.45'de gerçekleşecek.

Sunderland ve Fulham maçı Stadium of Light Stadyumu'nda oynanacak. oynanacak.

Sunderland ile Fulham arasındaki İngiltere FA Cup maçı Bilyoner TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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