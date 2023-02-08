İngiltere FA Cup maçının iddialı takımlarından Sunderland ve Fulham bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Sunderland-Fulham maçı heyecanla bekleniyor. Fulham maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Fulham maçı nereden, nasıl izlenir? Sunderland-Fulham maç izleme linki! Sunderland-Fulham maçı hangi kanalda? İşte detaylar…

Fulham maçı izleme linki! Sunderland ile Fulham bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Sunderland-Fulham maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler, Sunderland Fulham maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Fulham maçı nereden, nasıl izlenir? Sunderland-Fulham maç izleme linki! Sunderland-Fulham maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

SUNDERLAND-FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Sunderland - Fulham maçı 8 Şubat Çarşamba günü 22.45'de gerçekleşecek.

SUNDERLAND-FULHAM MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sunderland ve Fulham maçı Stadium of Light Stadyumu'nda oynanacak. oynanacak.

SUNDERLAND VE FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Sunderland ile Fulham arasındaki İngiltere FA Cup maçı Bilyoner TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.