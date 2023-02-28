Fulham - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fulham - Leeds United maçı nerede oynanıyor, maçın yayını var mı?
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Bugün İngiltere FA Cup maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Fulham - Leeds United karşılaşması oldu. Peki, Fulham - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fulham - Leeds United maçı nerede oynanıyor? Fulham - Leeds Unitedmaçı şifresiz mi? Fulham - Leeds United maçı hangi kanaldan canlı olarak izlenir? İşte detaylar...
Fulham - Leeds United maçına az bir süre kala maç hakkında detayları öğrenmek isteyen futbol severler, Fulham - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fulham - Leeds United maçı nerede oynanıyor? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...
Fulham - Leeds United İngiltere FA Cup maçı 28 Şubat 2023 Salı yani bu akşam saat 22:45'de başlayacak.
Fulham - Leeds United maçını Bilyoner TV ve Tivibu Spor 4 üzerinden izleyebilirsiniz.
Maç, Londra'da, Craven Cottage Stadyumu'nda oynanacak.