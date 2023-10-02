Fulham - Chelsea maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fulham - Chelsea maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!
Premier Lig'de haftanın önemli mücadelelerinden Fulham - Chelsea maçı oynanıyor. Fulham - Chelsea maçı kaç kaç merak ediliyor. Fulham - Chelsea canlı maç anlatımı ve Fulham - Chelsea maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Fulham - Chelsea maçı kaç kaç? Fulham maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Fulham - Chelsea maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...
Fulham - Chelsea maçı kaç kaç? Premier Lig'de haftanın önemli mücadelelerinden Fulham - Chelsea maçı oynanıyor. Fulham - Chelsea maçı kaç kaç merak ediliyor. Fulham - Chelsea canlı maç anlatımı ve Fulham - Chelsea maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Fulham - Chelsea maçı kaç kaç? Fulham maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Fulham - Chelsea maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde...
Fulham - Chelsea maçı 2-0'lik Chelsea üstünlüğü ile devam ediyor.
Fulham - Chelsea maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Fulham - Chelsea maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
Fulham - Chelsea maçı saat 22.00'de başlayacak.
Fulham - Chelsea maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.
Fulham - Chelsea maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
Fulham - Chelsea maçı Londra'da, Craven Cottage Stadyumu'nda oynanacak.