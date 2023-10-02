Fulham - Chelsea maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fulham - Chelsea maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!

Premier Lig'de haftanın önemli mücadelelerinden Fulham - Chelsea maçı oynanıyor. Fulham - Chelsea maçı kaç kaç merak ediliyor. Fulham - Chelsea canlı maç anlatımı ve Fulham - Chelsea maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Fulham - Chelsea maçı kaç kaç? Fulham maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Fulham - Chelsea maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...

Fulham - Chelsea maçı kaç kaç? Premier Lig'de haftanın önemli mücadelelerinden Fulham - Chelsea maçı oynanıyor. Fulham - Chelsea maçı kaç kaç merak ediliyor. Fulham - Chelsea canlı maç anlatımı ve Fulham - Chelsea maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Fulham - Chelsea maçı kaç kaç? Fulham maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Fulham - Chelsea maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde...

FULHAM - CHELSEA MAÇI KAÇ KAÇ?

Fulham - Chelsea maçı 2-0'lik Chelsea üstünlüğü ile devam ediyor.

FULHAM - CHELSEA MAÇI CANLI YAYIN

Fulham - Chelsea maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Fulham - Chelsea maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

FULHAM - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fulham - Chelsea maçı saat 22.00'de başlayacak.

FULHAM - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?

Fulham - Chelsea maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

FULHAM - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fulham - Chelsea maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

FULHAM - CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fulham - Chelsea maçı Londra'da, Craven Cottage Stadyumu'nda oynanacak.