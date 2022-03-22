Fulden Uras kimdir? Fulden Uras hayatı ve biyografisi! Fulden Uras kaç yaşında, nereli?

Sanat gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Fulden Uras merak konusu oldu. İşte Fulden Uras hakkında merak edilen Fulden Uras kimdir, Fulden Uras hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

FULDEN URAS KİMDİR?

Doğum tarihi: 6 Haziran 1968

53yaşında

İstanbul

Erkekçe dergisine verdiği cesur pozlarla meşhur oldu. 1986'da Ah Bu Kadınlar'ın (Cavit Yörüklü) başrolünde ilk kez kamera karşısına geçti. Sezer İnanoğlu ve Vatan Şaşmaz ile uzun süreli birliktelikler yaşadı. 1974 yılında anneannesi Sevinç Gülle, Nuri Alço ile kısa süren bir evlilik gerçekleştirdi. 1991'de "assolist" olarak sahneye çıktı ve 1995'te ilk albümü Belliydi Zaten'i çıkardı. Bağırsak kanserine yakalandı; uzun süre tedavi gördü.

Kelebek hastalığı bulunan çocuklar için yardım kampanyası yürüten bir derneğin başkanlığını yapmaktadır.

Meme kanserine yakalanan Uras, birden fazla ameliyat geçirdi.

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