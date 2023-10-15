Şarkıcı Fulden Uras, uzun süredir sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor. Fulden Uras'ın hastalığı nedir, kanser mi ve şarkıcı Fulden Uras'ın sağlık durumu nasıl sorularına yanıt aranıyor. Uras son 13 yılda 22 kez ameliyat olduğunu açıkladı. Peki, Fulden Uras'ın hastalığı nedir, kanser mi? Şarkıcı Fulden Uras'ın sağlık durumu nasıl?

Ünlü sanatçı Fulden Uras kanser mi ve ne kanseri olduğu araştırılırken, sevenleriFulden Uras'ın sağlık durumunu merak ediyor. Daha önce bağırsak ile meme kanserine yakalandı. Ayrıca birçok kez ameliyat olan 54 yaşındaki Fulden Uras'ın son hali ve sağlık durumu gündeme geliyor. Fulden Uras'ın hastalığı nedir, kanser mi? Şarkıcı Fulden Uras'ın sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizdedir…

FULDEN URAS'IN HASTALIĞI NEDİR?

Daha önce bağırsak kanserine yakalanan ve uzun süre meme kanseriyle mücadele eden ünlü şarkıcı Fulden Uras son 13 yılda 22 kez ameliyat olduğunu açıklarken, memesini aldıracağını paylaştı. Uras, "Artık acı yok" sözleriyle bir kez daha bıçak altına yatacağını söyledi.

ŞARKICI FULDEN URAS'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hastalığı nedeniyle daha önce defalarca bıçak altına yatan Fulden Uras, yapılan son kontrollerin ardından ameliyat olacağını söyledi.

"ARTIK ACI YOK"

Sağlık durumu hakkında don durumu paylaşan Uras şunları söyledi; "22 ameliyat. 22 kere narkoz. Her birinden umutla 'bu son olacak' diye dualarla çıkmak. 13 sene dile kolay. Çok çektirdin yine de 'hamdolsun' dedim. Halime hep şükrettim, dermansız dert değildin. Şimdi yarın seninle vedalaşıyorum sağ meme. İçim buruk asla üzgün değilim hatta bilakis mutluyum en ufacık üzüntümde şişen, enfeksiyonlanan bir organ artık bedenimde olmayacak. Artık 'acı yok' düşünsenize ne büyük lüks benim için. Biraz duygusalım annemi özledim. Ne çok üzülürdü şu an yaşasaydı. Nasıl dert ederdi kendine. Biliyorum ki benim meleğim beni oradan korur. Sevgili dostlarım artık hep mutlu haberler vereceğim sizlere pazartesi acılarım son bulacak. Merak etmeyin çok emin ellerdeyim. Şu an için doktorlarım alınacak meme yerine bir silikon koymayı uygun görmediler. Ameliyattan sonra sizleri tekrar bilgilendiririm. Bir kaç gün yokum merak etmeyin. Hepimizi çok seviyor, dualarınızı bekliyorum . Hoşçakal acılarım, hoşça kal sağ memem."