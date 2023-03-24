Fulbright Programı, eğitim gündeminde olduğu zaman zaman siyaset gündeminde de yer alıyor ve detayları merak ediliyor. Peki, Fulbright Programı nedir? Fulbright eğitim yöntemi nedir?

Amerika Birleşik Devletleri'nin en prestijli burs programı olan Fulbright Programı, ülkemizde sık sık gündem olmaktadır. Peki, Fulbright Programı nedir? Fulbright eğitim yöntemi nedir?

FULLBRİGHT PROGRAMI NEDİR?

Fulbright Programı, Amerika Birleşik Devletleri'nin en prestijli burs programıdır.

Fulbright Programı, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkeler arasında kültürler arası ilişkileri, kültürel diplomasiyi ve kültürler arası yetkinlikleri bilgi ve beceri alışverişi yoluyla geliştirmeyi amaçlayan Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Değişim Programlarından biridir.

Fulbright Programı, 1946 yılında, İkinci Dünya Savaşı sonrası, Amerika Birleşik Devletleri Senatörü J. William Fulbright'ın eğitim ve kültürel değişim yoluyla, ülkeler arasında ortak bir anlayış geliştirmek amacıyla Amerikan Kongresi'ne sunduğu bir kanun teklifiyle başlatılmıştır. Bu program sayesinde, Amerikalı öğrenciler ve sanatçılar dünyanın birçok yerinde eğitim ve araştırma imkânlarından yararlanmakta, dünyanın dört bir tarafından gelen öğrenci, öğretmen ve akademisyenler ise Amerika'da araştırma yapmakta ve eğitim alabilmektedirler[1].

Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu, ya da diğer bir adıyla Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu 1949 yılında kurulmuştur.

Program, ABD'de okumak isteyen öğrenciler için burs verilmesini sağlayan ve öğrencilerin ABD'deki okul ücretlerini, geçim masraflarını, sağlık sigortasını sağlayan ayrıca öğrencinin gidiş-geliş yol masrafını karşılar. Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu kurulduğundan bu yana yaklaşık 6.500 Türk ve Amerikalı öğrenci ile akademisyene burs olanağı sağlamıştır[2].

Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu'nun Türk vatandaşlarına farklı burslar sağlamaktadır. Bunlar yüksek lisans bursu, doktora bursu, Prof. Dr. Aziz Sancar doktora bursu, akademik araştırma bursu, doktora sonrası araştırma bursu, scholar in residence programı, doktora tezi araştırma bursu, yabancı dil öğretim asistanlığı bursu, eğitimde mükemmelliyet ve başarı programı, Hubert H. Humphrey programı ve meslek yüksekokulu öğrenim bursudur[3]

Bu burstan Green Card sahibi ve ABD vatandaşı olan Türk öğrenciler yararlanamaz. Bu bursu almanın ve ABD'de okumanın temel şartlarından birisi de iyi derecede İngilizce bilmektir. Bu ise komisyon tarafından İngilizce olarak yapılan bir mülakat ile belirlenmektedir.