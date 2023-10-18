Ful nabed saboob tarifi! MasterChef Ful nabed saboob nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Ful nabed saboob hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Ful nabed saboob hazırladı. Peki, Ful nabed saboob nedir? Ful nabed saboob nasıl yapılır? Ful nabed saboob nedir?

Mısır mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Ful nabed saboob ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Ful nabed saboob nasıl yapılır? Ful nabed saboob nedir? Ful nabed saboob nasıl yapılır, Ful nabed saboob yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Ful nabed saboob yapıldı, evde klasik Ful nabed saboob yapıldı! İşte en güzel Ful nabed saboob!

FUL NABED SABOOB TARİFİ!

1 Soğan ; doğranmış

2 Sarımsak karanfil, preslenmiş

Tatmak için karabiber

1 1/2 çay kaşığı tatlı Macar kırmızı biber

Tuz

1/4 çay kaşığı kırmızı biber

Büyük havuç , doğranmış

Taze nane yaprakları (isteğe bağlı)

2 x Defne Yaprağı

3 1/2 c Sebze suyu

3 yemek kaşığı Taze Limon Suyu

1 c Doğranmış taze domates

1/4 c Kıyılmış taze maydanoz

2 c Konserve veya pişmiş bakla

1/4 zeytinyağı

1 çay kaşığı öğütülmüş kimyon tohumu

Popüler bir Mısır çorbası olan Ful Nabed, basit ve besleyicidir. Büyük bir çorba tenceresinde soğanları ve sarımsakları zeytinyağında, soğanlar şeffaflaşana kadar soteleyin. Kimyonu, kırmızı biberi, kırmızı biberi, defne yaprağını ve havuçları ekleyip orta ateşte 5 dakika pişirin. Doğranmış domatesleri ve sebze suyunu karıştırın ve havuçlar yumuşayana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Son olarak pişmiş baklaları, maydanozu ve limon suyunu ekleyin. Tadına göre tuz ve karabiber ekleyin. Ful Nabed Pide Ekmeği ile servis edilebilir ve taze nane yapraklarıyla süslenebilir.