Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarının yayıncılığını yapan Fuchs Sports'un yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle sözleşmeyi feshetti. Fuchs Sports'tan yapılan açıklamada, "Sözleşmemiz TFF tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir. Yayınların kaldığı yerden devam edebilmesi için çalışmalar sürmektedir" ifadeleri yer aldı. Peki, Fuchs Sports kapandı mı? Fuchs Sports maçlar neden yok?

Ajansspor'a konuşan Avukat Emin Öztürk, "Gelinen nokta üzüntü verici. Ne yazıkki Fuchs yetkilileri ile iletişim kuramıyoruz. Dışarıdan danışmanlık verdiğimiz bu firma Türkiye futbol federasyonuna olan mali yükümlülüklerini yerine getiremediği için sözleşme fesih edilmiş gözüküyor. Büromuz dahil, çeşitli danışmanlar ve hizmet sağlayanlar mağdur edilmiş durumda. Bu durumun bir an evvel giderilmesini ummaktan başka şu aşamada elimizden gelen bir şey yok. Şirketin tek sahibi ve yetkilisi Lüksemburg'da yaşıyor, Türkiye gelip durumu toparlamasını umuyoruz" dedi.

"ÇALIŞMALAR SÜRMEKTEDİR"

Fuchs Sports ise sosyal medya hesabından duyuru yaptı. Yapılan açıklamada, "TFF tarafından 2. ve 3. Lig yayın haklarına ilişkin sözleşmemiz tek taraflı olarak fesih edilmiştir. Yayınların kaldığı yerden devam edebilmesi için çalışmalar sürmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. Firma dün yaptığı açıklamada da "Teknik altyapımızdaki bir geliştirme nedeniyle TFF 2. Lig 29. hafta maçları yayın programımızdan çıkarılmıştır" şeklinde bir duyuru yapmıştı.