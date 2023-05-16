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Fuat Yıldırım seçildi mi? Fuat Yıldırım milletvekili oldu mu? Fuat Yıldırım aday mı?

Fuat Yıldırım seçildi mi? Fuat Yıldırım milletvekili oldu mu? Fuat Yıldırım aday mı?

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14 Mayıs seçimlerinin sona erdi ve seçim ikinci tura kaldı. Ülkenin gündeminde yer almaya devam eden seçim ile ilgili detaylar merak edilirken en sık aratılanlar arasında Fuat Yıldırım seçildi mi? Fuat Yıldırım milletvekili oldu mu? Fuat Yıldırım aday mı? soruları yer alıyor. İşte detaylar...

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FUAT YILDIRIM SEÇİLDİ Mİ?

Fuat Yıldırım, 28.Dönem Milletvekilleri Genel Seçim sonuçlarına göre milletvekili seçilmedi.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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