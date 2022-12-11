Fuat Saka kimdir, kaç yaşında? Fuat Saka nereli, hayatı ve biyografisi nedir?

Türk şarkıcı, aranjör ve gitarist. Şarkıcı çoklu-enstrümantal parçalar da yapıyor. Babası bir yaylı tambur ustası olan Saka'nın müziğe ilgisi çocukluk yıllarında başladı. Bu yıllarda akordiyon dersleri aldı. Trabzon yıllarında; KTÜ müzik bölümü öğrencileriyle yerel bir radyo olan Boztepe FM'de programlar yaptı. Bu programlar onun batı müziğine ilgi duymasını sağladı. Peki, Fuat Saka kimdir? Fuat Saka kaç yaşında, nereli? Fuat Saka hayatı ve biyografisi nedir?

Saka, uluslararası birçok solo konser verdi; Almanya, Fransa, Danimarka ve Türkiye'den birçok müzisyenle çalıştı. Uluslararası alanda Türk halk müziğini tanıttığı için 2000'de Truva Folklor Araştırmaları Kurumu tarafından ödüllendirildi. Yunan müzisyenler Nikos Papazoglou ve Dionysis Savvopoulos ile birçok ortak çalışmada yer aldı. Peki, Fuat Saka kimdir? Fuat Saka kaç yaşında, nereli? Fuat Saka hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

FUAT SAKA KİMDİR?

Fuat Saka (d. 1952, Kasımpaşa, İstanbul), Türk şarkıcı, aranjör ve gitarist. Şarkıcı çoklu-enstrümantal parçalar da yapmaktadır.

Fuat Saka, 1952 yılında Kasımpaşa, İstanbul'da doğdu. Trabzon'un Sotka Mahallesi'nde büyüdü. Anne tarafı, Kars'tan Akçaabat'a göç etmiştir ve Gürcü asıllıdır; baba tarafından ise Batum'dan Trabzon'a göç etmiş bir aileye mensuptur. Babası bir yaylı tambur ustası olan Saka'nın müziğe ilgisi çocukluk yıllarında başladı. Bu yıllarda akordiyon dersleri aldı. Trabzon yıllarında; KTÜ müzik bölümü öğrencileriyle yerel bir radyo olan Boztepe FM'de programlar yaptı. Bu programlar onun batı müziğine ilgi duymasını sağladı.

Saka Trabzon'dan ayrılıp İstanbul'da Eğitim Endüstrisine kaydoldu ve burada resim dersleri aldı. Bu yıllarda birçok beste yaptı ve Edip Akbayram ve Selda Bağcan gibi şarkıcıların konserlerinden önce küçük gösteriler yaptı. Daha sonra albüm çalışmaları yaparken siyasi sorunlardan dolayı yurt dışına çıktı, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde müzik eğitimi aldı. İlk albümünü 1982 yılında "Yıkılır Zulmün Son Kaleleri" adıyla çıkardı. Bir yıl sonra da "Ayrılık Türküsü" albümünü, ardından da "Kerem Gibi (Nazım Hikmet Şiirleri)" albümünü 1984 yılında çıkardı.

Sanatçı, dördüncü albümü "Sevdalı Türküler"i 1987 yılında çıkardıktan bir yıl sonra "Nebengleis (Kenardaki Ray)" albümünü yayınladı. Daha sonra bu albümü 1989'da çıkardığı "Askaros", 1991 yılında piyasaya sürdüğü "Semahlar ve Deyişler" ve 1993'te çıkardığı "Şiirce" albümü izledi.

Müziğine Lazca caz yakıştırması yapılan Fuat Saka, müzik yaşamını 20 yıl kadar yurt dışında sürdürdü. İlan edilen genel afla, 12 Eylül Darbesi yükümlülerinin affedilmesiyle, Zülfü Livaneli gibi sanatçılarla birlikte Türkiye'ye çağrıldı. Ama Saka Türkiye'ye dönmeyince; Türk vatandaşlığından çıkartıldı. Saka'nın ülkeye dönüşü ancak 2000'li yılların başlarında gerçekleşti. Saka, tiyatro yönetmeni Telat Yurtsever ile 1994 yılında çocuklar için "Torik Balıklar Ülkesinde" adlı albümünü çıkardı. 1996'da ise Demir Gökgöl'le "Arhavili İsmail" albümünü oluşturdu.

Yerli ve yabancı müzisyenler için düzenlemeler yapan Saka, lazutlar serisinin ilki olan "Lazutlar"ı 1997 yılında piyasaya sürdü, bunu bir yıl sonra "Sen" albümü izledi. Saka, Lazutlar serisinin ikinci albümü olan "Lazutlar II"yi 2000 yılında, "Perçem Perçem" kasetini de bir yıl aradan sonra 2001 yılında çıkardı. İki yıl sonra ise "Lazutlar III" albümünü tamamladı.

Saka, uluslararası birçok solo konser verdi; Almanya, Fransa, Danimarka ve Türkiye'den birçok müzisyenle çalıştı. Uluslararası alanda Türk halk müziğini tanıttığı için 2000'de Truva Folklor Araştırmaları Kurumu tarafından ödüllendirildi. Yunan müzisyenler Nikos Papazoglou ve Dionysis Savvopoulos ile birçok ortak çalışmada yer aldı.

Diskografi

1982 - Yıkılır Zulmün Son Kaleleri

1983 - Ayrılık Türküsü

1984 - Kerem Gibi (Nâzım Hikmet Şiirleri)

1987 - Sevdalı Türküler

1988 - Nebengleis (Kenardaki Ray)

1989 - Askaros

1991 - Semahlar ve Deyişler

1993 - Şiirce

1994 - Torik Balıklar Ülkesinde (Çocuklar Için)

1996 - Arhavili İsmail (Demir Gökgöl ile Birlikte)

1997 - Lazutlar

1998 - Sen

2000 - Lazutlar II

2001 - Perçem Perçem

2003 - Lazutlar III

2004 - Lazutlar Livera

2005 - Lazutlar (Seçmeler)

2006 - Bir Sürgünün Not Defteri

2006 - Fuat Saka Koleksiyon (3 CD)

2008 - Lazutlar 2008

2012 - Nenni