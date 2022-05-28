Fuat Oktay ve Fatih Dönmez incelemelerde bulunmak üzere Filyos'a geldi - Haberler

Fuat Oktay ve Fatih Dönmez incelemelerde bulunmak üzere Filyos'a geldi

ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gazın çıkarıldığı TPAO Tesisleri'ni incelemek üzere Filyos Vadisi'ne geldi.

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