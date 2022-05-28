Fuat Oktay ve Fatih Dönmez incelemelerde bulunmak üzere Filyos'a geldi - Haberler

Fuat Oktay ve Fatih Dönmez incelemelerde bulunmak üzere Filyos'a geldi
İhlas Haber Ajansı - Genel
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Fuat Oktay ve Fatih Dönmez incelemelerde bulunmak üzere Filyos'a geldi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gazın çıkarıldığı TPAO Tesisleri'ni incelemek üzere Filyos Vadisi'ne geldi.
Fuat Oktay ve Fatih Dönmez incelemelerde bulunmak üzere Filyos'a geldi
ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gazın çıkarıldığı TPAO Tesisleri'ni incelemek üzere Filyos Vadisi'ne geldi.
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