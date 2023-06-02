Fuat Oktay neden yemin etmedi? Fuat Oktay milletvekili metnini neden okumadı?

TBMM'de 28. dönem yemin töreni, Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'nin yeminiyle başladı. 600 vekil, sıralamaya göre tek tek kürsüye çıkıp yemin ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu da töreni Meclis'ten takip ediyor. Peki, Fuat Oktay neden yemin etmedi? Fuat Oktay milletvekili metnini neden okumadı?