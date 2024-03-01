Fuat Köse kimdir? CHP Giresun Belediye Başkan Adayı Fuat Köse kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Giresun Belediye Başkan adayı ise Fuat Köse oldu. Fuat Köse kimdir? Fuat Köse nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

FUAT KÖSEKİMDİR ?

Fuat Köse, 10 Şubat 1973 tarihinde dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini Giresun'da tamamlamıştır. Erciyes Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olmuştur. Siyasete olan ilgisini ilk kez 1993 yılında Demokratik Sol Parti Merkez İlçe Yöneticisi olarak göstermiştir. 2019 yılından bu yana ise Giresun Belediye Meclis Üyeliği görevini sürdürmektedir.