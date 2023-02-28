Fuat Keyman kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Teke Tek konuğu Prof. Dr. Fuat Keyman'ın hayatı ve biyografisi!

Teke Tek konuklarından birisi Fuat Keyman oldu. Peki, Fuat Keyman kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, evli mi, doğum tarihi kaç, hangi üniversitede? Fuat Keyman'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi hakkında bilgiler haberimizde...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Prof. Dr. Fuat Keyman geliyor. Peki, Fuat Keyman kimdir, aslen nereli, bölümü ne, ne mezunu, hangi üniversitede çalışıyor, kaç yaşında? İşte detaylar...

FUAT KEYMAN KİMDİR?

Emin Fuat Keyman, (d. 1958), uluslararası ilişkiler uzmanı Türk akademisyen, siyaset bilimcisi.

Fuat Keyman, Sabancı Üniversitesi'nin rektör yardımcısıdır ve uluslararası ilişkiler bölümünde profesör unvanıyla çalışmaktadır. Fuat Keyman, İstanbul Politikalar Merkezi'nin de yöneticisidir. Demokratikleşme, küreselleşme, uluslararası ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Türk dış politikası ve sivil toplum gelişimi konularında uzmandır. Bilim Akademisi aslî üyesidir.

Fuat Keyman, lisansını 1981 yılında, yüksek lisans derecesini ise 1983 yılında Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. Doktorasını 1991 yılında Carleton Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler ve karşılaştırmalı politika alanında aldı.

Keyman, 1994'ten 2002 yılına kadar Bilkent Üniversitesi'nin siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünde ders verdi. 2002 yılında Koç Üniversitesi'ne geçti. 2010 yılına kadar uluslararası ilişkiler bölümünde ders verdi.

Habertürk gazetesi yazarı Fehmi Koru, Milliyet gazetesi yazarı Derya Sazak, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Mustafa Erdoğan'la birlikte her pazar günü TRT 1'de yayınlanan Politik Açılım başlıklı programa katılmaktadır.

Fuat Keymen evlidir, bir kızı ve bir oğlu vardır.