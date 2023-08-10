Yeni Vali Mülkiye Başmüfettişleri kimdir? Sorusu, yapılan atama ile birlikte gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban, İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Valisi olarak görevlendirilirken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ise Erzincan Valisi oldu. Peki, Fuat Gürel kimdir? Yeni Vali Mülkiye Başmüfettişi Fuat Gürel hayatı ve biyografisi

FUAT GÜREL KİMDİR?

1970 yılında Iğdır'da doğdu. Iğdır - Kacardoğanşalı Köyü İlkokulu'nda ilkokul, Gazi Kars Ortaokulu'nda ortaokul, Ankara - Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi'nde lise, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünde lisans ve Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Ayrıca İngiltere'de sekiz ay ingilizce ve mesleki konularda eğitim almıştır.

Uşak Kaymakam Adayı, Uşak - Sivaslı ve Amasya - Hamamözü Kaymakam vekillikleri, Muğla Kavaklıdere Kaymakamı, Malatya Doğanyol Kaymakamı, Mardin Vali Yardımcısı, Rize Güneysu Kaymakam Vekili, Rize Vali Yardımcısı ve Manisa-Ahmetli Kaymakamlığı ile Muğla Milas Kaymakamlığı görevlerinde bulunmuştur.