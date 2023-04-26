Ünlü rapçi Fuat Ergin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında hayatı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından rapçinin hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Fuat Ergin kimdir? Fuat Ergin şarkıları neler? Fuat Ergin kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

1995 yılından itibaren Türkçe söz yazan rapçi Fuat Ergin'in hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü rapçi Fuat Ergin, Beta Berk Bayındır'ın vefatının 1. yıl dönümü için hazırlanan şarkı hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ergin'in paylaşımı sonrasında hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Fuat Ergin kimdir? Fuat Ergin şarkıları neler? Fuat Ergin kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde..

FUAT ERGİN KİMDİR?

Fuat Ergin, 1972 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir. İlk rap şarkısını 1992 yılında İngilizce olarak yazdı; 1995 yılından itibaren Türkçe söz yazdı. 1992'den itibaren Berlin'deki hip hop jam'lerde sahneye çıktı; Almanya'nın hemen her şehrinde, Türkiye, Avusturya, Hollanda, İsveç ve Kuzey Kıbrıs'ta birçok konser verdi.

İlk profesyonel kaydını 1995 yılında Hassickdir? adlı albümle yaptı. Albüm 1999 yılında satışa sunuldu. Almanya'da Royalbunker adlı plak firmasının 2001 yılında piyasaya sürdüğü M.O.R. adlı toplama albümle tanınmaya başladı.

Bu yıllarda Berlin'e konser vermeye gelen önde gelen hip hopçularla röportajlar da yaptı. Röportajları 1993–1995 yılları arasında Miks News adlı hip hop dergisinde yayımlandı. Fuat'ın röportaj yaptığı isimler arasında Beastie Boys, Nas, Fugees, Blade, Onyx, Gunshot, Das EFX, Readykill, House of Pain, Goats, Gang Starr'dan Guru, Gravediggaz, Boo-Yaa T.R.I.B.E. yer almaktadır.

1995–1996 yılları arası Almanya hükûmetinin desteğiyle Hip Hop Mobil için konserler ve rap eğitimi verdi. 1997–1998'de Berlin Hip Hop Haus'ta rap workshop'u yaptı. Bu workshopta 8–16 yaş grubu Alman ve Türk çocuklara rap dersleri verdi.