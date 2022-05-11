Fuat Çimen kimdir? Beşiktaş adayı Fuat Çimen kaç yaşında, nereli? Fuat Çimen ne dedi?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş'ta olağan seçimli genel kurul öncesi Fuat Çimen, resmen başkanlığa aday olmaya hak kazandı ve Ahmet Nur Çebi'nin rakibi oldu.

FUAT ÇİMEN 257 İMZA TOPLADI

Fuat Çimen, 257 imza toplayarak Beşiktaş'ta başkanlığa resmen aday oldu. Siyah-beyazlılarda olağan seçimli genel kurul 22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise seçim 29 Mayıs'ta yapılacak.

"BU MAKUS TALİHİ BİRLİKTE DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Sosyal medyadan bir teşekkür mesajı yayınlayan Fuat Çimen, "Adaylığımın kesinleşmesi sürecinde imza veren, veremeyen, vermeyen, kongre üyesi olsun olmasın beni destekleyen desteklemeyen bütün Beşiktaşlılara ayrımsızca teşekkür ediyorum. Bu sürecin gerginliğinden kırdıklarım olduysa affola. Bu makus talihi birlikte değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

FUAT ÇİMEN KİMDİR?

Fuat Çimen, Anadolu Üniversitesi İktisat mezunudur. West İstanbul Marina'da Genel Müdür Yardımcısı görevindedir.

Fuat Çimen kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Beşiktaş'ta olağan seçimli genel kurul öncesi Fuat Çimen, resmen başkanlığa aday olmaya hak kazandı ve Ahmet Nur Çebi'nin rakibi oldu.

FUAT ÇİMEN KİMDİR?

Fuat Çimen, Anadolu Üniversitesi İktisat mezunudur. West İstanbul Marina'da Genel Müdür Yardımcısı görevindedir.

1966'da İstanbul Bakırköy'de doğan Fuat Çimen, İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Bölümü, Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü mezunudur.

Çimen; çok iyi seviyede Boşnakça, Sırpça, Hırvatça, Karadağca; iyi seviyede İngilizce, orta seviyede Almanca ve Rusça bilmektedir.

FUAT ÇİMEN 257 İMZA TOPLADI

Fuat Çimen, 257 imza toplayarak Beşiktaş'ta başkanlığa resmen aday oldu. Siyah-beyazlılarda olağan seçimli genel kurul 22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise seçim 29 Mayıs'ta yapılacak.

"BU MAKUS TALİHİ BİRLİKTE DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Sosyal medyadan bir teşekkür mesajı yayınlayan Fuat Çimen, "Adaylığımın kesinleşmesi sürecinde imza veren, veremeyen, vermeyen, kongre üyesi olsun olmasın beni destekleyen desteklemeyen bütün Beşiktaşlılara ayrımsızca teşekkür ediyorum. Bu sürecin gerginliğinden kırdıklarım olduysa affola. Bu makus talihi birlikte değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

FUAT ÇİMEN KİMDİR?

Fuat Çimen, Anadolu Üniversitesi İktisat mezunudur. West İstanbul Marina'da Genel Müdür Yardımcısı görevindedir.

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