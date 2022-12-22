TRT spor ekranlarında yorumculuk yapan Fuat Çapa'nın hayatı merak ediliyor. TRT spor sunucusu olan Hayati Soydaş, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ekranların sevilen yüzü olan Fuat Çapa'nın hayatı merak edilenler arasında. Peki, Fuat Çapa kimdir? Fuat Çapa kaç yaşında, nereli? Fuat Çapa hayatı ve biyografisi!

FUAT ÇAPA KİMDİR?

Emirdağ'dan 1972 yılında 4 yaşındayken ailesiyle Belçika'ya göç eden Fuat Çapa, teknik direktörlüğe de burada başladı Belçika Üçüncü Lig takımlarından Turnhout'da göreve başlayan ve bu takımla şampiyon olan Çapa, daha sonra İkinci Lig ekiplerinden Patro Maasmechelen, Heusden-Zolder, Geel ve KFC VW Hamme'de kariyerini sürdürdü.

2007-2008 futbol sezonunda Türkiye Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin başında görev alan Çapa, takımına TSYD Kupası'nı kazandırdı. Ancak, Gençlerbirliği'nin 4 kez teknik direktör değiştireceği ve sezon boyunca kümede kalma savaşı vereceği sezonun ilk 5 maçında aldığı 1 galibiyet ve 1 beraberlik sonrası takımdan gönderildi. 2008-2009 sezonunda Hollanda'nın MVV Maastricht takımın teknik direktörlüğüne getirildi.

Avrupa'nın birinci ve ikinci liglerinde görev alan diplomalı tek Türk teknik direktör olma özelliğini taşıyan Çapa, Belçika Futbol Federasyonu'nun düzenlediği törende futbolda en yüksek diploma olan UEFA Prolisans Diploması'nı aldı. Beş dil bilen ve Hollanda'nın kondisyon okulundan diplomalı olan Çapa, 2003-2004 yıllarında PSV takımında Hollandalı teknik direktör Guus Hiddink'ten de eğitim almıştır.

2011-12 sezonunun başında, 2 Eylül 2011'de, bir sezonluk sözleşme imzalayarak ikinci kez Gençlerbirliği'nin başına geçti.Kazanılan bir TSYD Kupası şampiyonluğundan sonra sezonu 49 puanla 9. sırada tamamlayarak Süper Final Avrupa Ligi play-off'larına katılma hakkını kıl payı kaçıran Çapa'nın sözleşmesi 2012-13 sezonunun sonuna kadar uzatıldı. 2012-2013 sezonu bitiminde İstanbul kulüplerine karşı başarılı sonuçlar almasına karşın takımın UEFA'ya katılma hakkı elde edememesi sonrası kulüp başkanı İlhan Cavcav, ücret konusunda anlaşamadığı Fuat Çapa ile sözleşme yenilemeyeceklerini açıkladı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra, 18 Mayıs 2013'te 1. Lig'i şampiyonlukla bitirip Süper Lig'e yükselen Kayseri Erciyesspor ile 2 yıllığına anlaştı.

Kayseri Erciyesspor'a gelir gelmez yeni bir kadro yapısı oluşturmak için tanıdığı isimlerle yoluna devam etmek isteyen Çapa, eski takımının sözleşme yenilemede anlaşamadığı Azofeifa ve Cem Can'ı Cavcav'ın iznini alarak kendi takımına transfer etti. Bunun yanında Vleminckx için de Cavcav'dan "Biz vazgeçtik, istersen alabilirsin" yanıtını aldıktan sonra futbolcunun transferini tamamlayan Çapa, fair play örneği gösterdi. Kayseri Erciyesspor'da geçirdiği 16 hafta sonunda takımı 12 puan ile ligin 16. sırasında yer aldığı için alınan başarısız sonuçlar sebebiyle 21 Aralık 2013 tarihinde Kayseri Erciyesspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

17 Mart 2014'te Samet Aybaba ile yollarını ayıran ve küme düşme tehlikesi yaşayan Antalyaspor'la sezon sonuna kadar anlaştı.Ancak ligin 25. haftasında anlaştığı ve küme düşme hattının hemen üstünde devraldığı Antalyaspor'u ise ligde tutmayı başaramadı. Çapa'nın çalıştırdığı Antalyaspor, ligin bitmesine 3 hafta kalan küme düşmeyi garantiledi.

Antalyaspor ile sözleşme yenilemeyen, Fuat Çapa; İsviçre 2. Futbol Ligi ekibi FC Wil 1900'in teknik direktörlüğüne getirildi. Sezon başında birçok Türk oyuncuyu kadrosuna katan Çapa, çalışmak istediği iki Türk antrenöre çalışma izni çıkarılamadığı nedeniyle isyan edip İsviçre'nin Türkiye'yi Üçüncü Dünya Ülkesi olarak gördüğünü söyledi. Yasal yolları beklemek yerine, basın ile detayları paylaşmasının yanlış olduğu belirtilerek Çapa'nın görevine son verildi.

Özel Yaşamı

Aynı zamanda bankacı olan Çapa, evli ve iki çocuk babasıdır. Çocuklarından biri olan Ferhat Çapa da teknik direktörlük yaptığı dönemde Gençlerbirliği'nde forma giyip yine teknik direktörlüğünü yaptığı Kayseri Erciyesspor'a gitmiştir.

Teknik Direktörlük Kariyeri

Yıllar Takım

2001-2004 Turnhout

2004-2005 Patro Maasmechelen

2005-2006 Heusden-Zolder

2006 Geel

2007 Hamme

2008 Gençlerbirliği

2008-2010 Maastricht

2010 Roosendaal

2011 Kasımpaşa

2011-2013 Gençlerbirliği

2013 Kayseri Erciyesspor

2014 Antalyaspor

2015-2016 FC Wil 1900

2016- Boluspor