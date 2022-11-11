FTX neden battı? FTX borsası battı mı? FTX iflas mı etti?

FTX battı mı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Binance'ın olası satım alımı ile gündeme gelen FTX, iflas ettiğini açıkladı. İflas sonrası kripto para borsalarında büyük bir düşüş yaşandı. Peki, FTX neden battı? FTX neden iflas etti? FTX borsası battı mı?

FTX neden battı? Geçtiğimiz günlerde Binance'ın olası satım alımı ile gündeme gelen FTX, iflas ettiğini açıkladı. İflas sonrası kripto para borsalarında büyük bir düşüş yaşandı. Peki, FTX neden battı? FTX neden iflas etti? FTX borsası battı mı? İşte detaylar...

FTX NEDEN BATTI?

Dünyaca ünlü kripto para borsası FTX iflas için başvuruda bulundu. FTX kurucusu ve CEO'su Sam Bankman-Fried da şirketten istifa etti. Fried istifası sonrası yaptığı açıklamada "Batırdım ve daha iyisini yapmalıydım" dedi.

CEO İSTİFA ETTİ

Yaşadığı likidite sıkışıklığının yarattığı panikle kripto para piyasasından 2 günde 200 milyar dolar silinmesine yol açan FTX'in CEO'su Sam Bankman-Fried sosyal medya hesabından bir özür açıklaması yayınladı. Fried açıklamasında"Batırdım ve daha iyisini yapmalıydım" ifadelerini kullandı.

CEO Sam Bankman-Fried'in açıklamalarının detayları şöyle:

"Şu anda likidite sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda hiçbir söz veremem. Ama deneyeceğim. Eğer işe yarayacaksa vermem gereken her şeyi vereceğim. Çeşitli 'oyuncularla' görüşme halindeyiz. Nasıl gittiğine bakacağız. Buradan elde edilen tüm para ve mevcut teminatlar tamamen kullanıcılara ve hiç bir suçu olmayan çalışanlara verilecektir. Çünkü günün sonunda CEO bendim ve işlerin iyi gitmesinden ben sorumluydum."