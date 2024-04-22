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FTX, Kilitli Token Satışını Açık Artırmayla Yeniden Canlandırıyor

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İflas sürecinde olan FTX, kilitli Solana tokenlarını yeni bir açık artırma ile satışa çıkarıyor. Daha önceki satışlar büyük ilgi gördüğü için bu sefer açık artırma yöntemi tercih ediliyor. FTX'in portföyünde büyük bir paya sahip olan kilitli Solana tokenları, belirlenen bir tarihe kadar satılamıyor. Ancak alıcılar bu süre zarfında tokenların değerindeki potansiyel dalgalanmalara karşı risk alıyorlar. Bu durum, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

İflas sürecindeki FTX, kilitli Solana tokenlarını yeni bir açık artırma ile satışa sunuyor. Açık artırma, önceki alımlardaki yoğun ilginin ardından daha geniş bir yatırımcı kitlesini hedef almak amacıyla düzenleniyor.

FTX, Solana Token Açık Artırmasıyla Yeniden Gündemde

FTX'in varlıkları arasında yer alan kilitlenmiş Solana tokenlarının yeni bir bölümü, açık artırmayla satışa sunulacak. Önceki satışlar büyük ilgi gördüğü için bu kez geleneksel bir satış yerine açık artırma yöntemi tercih edilecek. Figure CEO'su Mike Cagney, önceki dönemde Galaxy Digital ve Pantera gibi büyük firmalara yapılan 1,9 milyar dolarlık satışların ardından gerçekleştirilecek olan bu açık artırmanın detaylarının henüz netleşmediğini belirtti.

FTX'in portföyündeki en büyük paya sahip kilitli Solana tokenları için yoğun bir talep olduğu biliniyor. Bu tokenlar, kilitli olduğu için belirlenen bir tarihe kadar satılamayacak. Alıcılar ise bu süre zarfında tokenların değerindeki potansiyel dalgalanmalara karşı bir risk alıyor. Önceki satışla FTX, token başına 60 dolar fiyatla toplamda 2,6 milyar dolar gelir elde etmişti. Verilere göre 150 dolar civarında olan Solana (SOL) fiyatının, kilidi açılmadan ve satışlar yapılmadan önce büyük değişiklikler gösterebileceği öngörülüyor.

Son olarak FTX'in kilitli Solana tokenlarına yönelik piyasada hala kuvvetli bir talep olduğu ve bu durumun yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ettiği görülüyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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