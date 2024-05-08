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FTX İle Alacaklılarının Arasındaki Kriz Derinleşiyor

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Kripto para borsası FTX'in iflas sürecindeki yeniden yapılanma planına en büyük alacaklı grubunun temsilcisi Sunil Kavuri itiraz ediyor. Kavuri, alacaklılara bu plana karşı oy kullanmalarını öneriyor. İflas başvurusu sırasında, FTX'in mülklerinin değerinin dolar cinsinden değil, kripto para birimi olarak ödenmesi gerektiğini savunuyor. Ayrıca, şirketin müşterilerine olan borcunun, talep edilen miktarın on katı olduğunu belirtiyor.

FTX'in iflas eden kripto borsası için yeniden yapılanma planı tartışma yaratıyor. Baş alacaklı grubunun temsilcisi Sunil Kavuri, plana karşı çıkarak alacaklıları oy kullanmaya çağırıyor.

FTX Alacaklı Temsilcisinden Planı Reddetme Çağrısı

Kripto para borsası FTX'in en büyük alacaklı grubunun temsilcisi olan Sunil Kavuri, şirketin iflas sürecindeki yeniden yapılanma planına itiraz ederek, alacaklıların bu plana karşı oy kullanmalarını önerdi.

Kavuri, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, alacaklılara "Bu plana 'Hayır' deyin." çağrısında bulundu. İflas başvurusu sırasında, FTX'in mülklerinin değerinin dolar cinsinden değil, kripto para birimi olarak ödenmesi gerektiğini savunan Kavuri, şirketin müşterilerine olan borcunun, talep edilen miktarın on katı olduğunu belirtti. Kavuri ayrıca, alacaklılar için "yaklaşık 10 milyar dolarlık değer kaybı" olduğunu iddia etti.

FTX'in mal varlıklarının yönetimi konusunda daha önce de eleştirilere maruz kaldığı belirtiliyor. Örneğin, Mysten Labs'ta bulunan bir hisse ve Sui tokenları için yapılan anlaşmalar, tokenların piyasaya sürülmesinden kısa süre önce 96 milyon dolara satılmıştı. Bu tokenlar günümüzde ise 935 milyon dolar değerinde.

Kavuri ayrıca, FTX'in hukuk firması Sullivan ve Cromwell ile ilgili devam eden bir davaya değinerek, firmaya yöneltilen eleştirilere dikkat çekti. Planın, firma ve ilgili kişilere, görevi kötüye kullanma suçlamalarından muafiyet sağlayacak bir madde içerdiğini öne sürdü.

FTX'in yeniden yapılanma teklifi kapsamında, mal varlığı alacaklıların yüzde 98'ine, talep ettikleri miktarın en az yüzde 118'ini ödeme yapmayı planlıyor. Diğer alacaklılar ise, yatırımlarının zaman değerini de içerecek şekilde tamamen geri ödemeler alacak.

FTX CEO'su John J. Ray III, iflas taleplerinin yüzde 100'üne ek olarak, hükümet dışı alacaklılar için faiz iadesi içeren bir Bölüm 11 planı sunmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Planın, yürürlüğe girmesinden sonraki 60 gün içinde geri ödemeleri tamamlaması öngörülüyor. FTX, dağıtılabilir toplam nakit miktarının 14.5 milyar ile 16.3 milyar dolar arasında olduğunu tahmin ediyor olsa da bu plan hala mahkeme onayına bağlı olduğunu belirtmemizde yarar var.

Son olarak FTX'in çöküşü, yöneticilerin uygunsuz işlemler yapması ve likidite krizine yol açması ile Kasım 2022'de gerçekleşti. Eski CEO Sam Bankman-Fried, Kasım 2023'te yatırımcıları dolandırmakla suçlanarak yedi ayrı suçtan mahkûm edildi ve yaklaşık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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