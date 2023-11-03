Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Fruko markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Fruko hangi ülkenin markası, kimin malı? İşte, detaylar…

Fruko hangi ülkenin markası, kimin malı, gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Fruko hangi ülkenin markası, kimin malı?

FRUKO HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Fruko, Türkiye'de 1967 yılında Tamek Holding (Tamek Gıda) tarafından kurulan gazoz markasıdır. 2002 Mart ayından itibaren PepsiCo'ya devredildi.

Şirket ürünlerini "On yüz bin milyon baloncuk" sloganı ile tüketicilere sunmuştur. İlk önce klasik gazoz ile piyasaya gelen şirket daha sonra misket limon ve karışık meyve aromalarını tanıtmıştır. Türkiye'de Fruko 6 fabrika ve dört depo kurmuştur. 2002 yılında 100 milyon dolara PepsiCo'ya satılmış ve şirketin alt markası olmuştur.[