Fruko, ürünleriyle tanınan ve uzun yıllardır bilinmekte olan bir markadır. Bu kapsamda zaman zaman Fruko hangi ülkenin? Sorusu araştırılıyor. Peki, Fruko hangi ülkenin? Fruko hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Fruko markası nereye ait?

Fruko hangi ülkenin? Fruko hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Fruko markası nereye ait?

Fruko hangi ülkenin? Sorusu, gündeme gelen olayların ardından merak ediliyor ve araştırılıyor. Fruko, meyve suyu ve içecek alanında uluslararası bir marka olarak dikkat çekiyor. Her yudumda taze meyve lezzetini sunan Fruko, birçok ülkede tüketicilerin vazgeçilmezi olmuştur. Peki, Fruko hangi ülkenin? Fruko hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Fruko markası nereye ait?

FRUKO HANGİ ÜLKENİN?

Fruko, Türkiye'de 1967 yılında Tamek Holding (Tamek Gıda) tarafından kurulan gazoz markasıdır. 2002 Mart ayından itibaren PepsiCo'ya devredildi. 2002 yılında 100 milyon dolara PepsiCo'ya satılmış ve şirketin alt markası olmuştur. PepsiCo, New York merkezli bir Amerikan çok uluslu gıda ve içecek şirketi. Üretim, pazarlama ve dağıtım hizmetleri sunar. PepsiCo, 1965 yılında Pepsi ve Frito-Lay'in birleşmesi ile kurulmuştur.