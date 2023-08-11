Ankara'nın Güdül ilçesindeki milattan önce 8'inci yüzyıldan kalma İnönü Mağaraları, tarihi yeniden yaşamak ve huzur bulmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Mağaraların tarihi ve doğal güzellikleri, kamp yapma imkanı ve piknik alanları, Güdül ilçesinin ekonomisine de katkı sağlıyor.

Frigler döneminden kalan İnönü Mağaraları turistlerin yeni adresi

ANKARA - Ankara'nın Güdül ilçesindeki milattan önce 8'inci yüzyıldan kalma İnönü Mağaralarını gezen vatandaşlar, Frigler döneminde yaşadıkları hissine kapılıyor.

Ankara'nın merkezine ortalama 90 kilometre uzaklıktaki Güdül ilçesinde yer alan İnönü mağaraları, kamp yapmak, tarihi yeniden yaşamak ve huzur bulabilmenin yolunu arayan yerli ve yabancı turistlerin yeni adresi oldu. Mağaralarının içerisinin soğuk olması, yanından akan ırmağın serinliği ve piknik alanları, vatandaşların burayı sevmesi için en büyük etkenler oldu. Hafta sonları kamp yapmaya gelen yerli ve yabancı turistler ise Güdül ilçesinin ekonomisine can verdi. Ortalama 8 bin nüfusa sahip olan bu küçük ilçedeki en büyük gelir kapısı ise tarım. Aileler, tarladan topladıkları meyve ve sebzeleri gönül rahatlığıyla yiyebiliyorken çiftçinin yüzü ise gülmeye devam ediyor.

Türkiye'de İnönü Mağaralarına benzer yerler olduğunu fakat Ankara'da bu mağaraların tek olduğuna dikkati çeken Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, söz konusu mağaraların Anadolu'da milattan önce 8'inci ile 5'inci yüzyıllar arasında yaşadığı tahmin edilen Frigler devletinden kalma olduğunu söyledi.

Dönemin insanları tarafından barınabilmek için mağaraların ev şekline getirildiğini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"O zamanlar taşlar yer kabuğu hareketleriyle kendiliğinden oluşmuş. Daha sonra insanlar barınabilmek için burayı ev şekline getirmişler. Ayrı ayrı odalar var. O zamanki yaşam ne ise burada yaşamışlar. Hayvanların saldırısından ve savaşlardan korunmak için böyle yüksek yerlere gelmişler. Bizim de güzel bir projemiz var Ankara Valiliği ile yaptığımız. Mağaraların önünden başlıyor, buradaki Yeşilöz beldemize kadar 7 kilometre boyunca oturma alanları var. Bu projede 7 tane de ahşap köprü var. İki tane su değirmeni var. Burayı ışıklandırdık. Akşam çok gizemli bir havası oluyor. Mağaralara ışık veriyoruz."

İnönü Mağaralarını gezebilmek için Ankara'nın bir ucu Keçiören'den gelen Hüseyin Sinop ise mağaraların yeni yeni insanlar tarafından tanınmaya başlandığını kaydetti. Sinop, şehrin gürültüsünden bıkanlar için burasının bire bir olduğunu vurgulayarak, "İnsanlar böyle yerlere gelip dinlenmek istiyorlar. Burada görmüş olduğunuz üzere çocuklar ve alileler ırmağa girmişler dinleniyorlar. Aşağıda Kirmir çayı akıyor. Bu Kirmir çayının ayrı bir güzelliği var. Tatlı su balıkları var. İnsanlar onlardan istifade edebiliyorlar. İnsanlar cuma akşamından geliyorlar. Çadırlarını ve karavanlarını kuruyorlar dinlenebiliyorlar. Ormanın içerisinde sakince balıklarını avlayabiliyorlar. Pikniklerini ve çaylarını yapabiliyorlar. Pazar günleri de dönüyorlar. Böylece güzelce eğlenmiş oluyorlar. İnsanların gelmelerini ve görmelerini tavsiye ederim" ifadelerine yer verdi.

KT-