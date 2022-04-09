- Frig Vadisi'nde sahurdan sonra balon keyfi

3 bin yıllık vadide sıcak hava balonlarıyla sahur sonrası gezintilere ilgi arttı

Balon gezisine çıkan vatandaşlar Ramazan ayının manevi atmosferini Frig Vadisi'nin eşsiz coğrafyası ile birleştiriyor

AFYONKARAHİSAR - Balon turizminde iddiasını sürdüren 3 bin yıllık tarihi Frig Vadisi'nde Ramazan ayıyla birlikte özellikle yerli turistler sahur sonrası balon uçuşlarına yoğun ilgi göstermeye başladı. Orucu sıcak hava balonu gezileri ile karşılayan ziyaretçiler, Ramazan ayının manevi atmosferini Frig Vadisi'nin eşsiz coğrafyası ile birleştiriyor.

Son yıllarda Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden biri haline gelen Frig Vadisi'nin Afyonkarahisar kısmında kalan bölgesinde hayata geçirilen projeler vadinin isminin daha çok duyulmasını sağlıyor. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in girişimleri ile adeta küllerinden doğan ve vadinin en değerli eserlerinin bulunduğu İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyü ile Emre Gölü'nde her mevsim ayrı güzelliği ile dikkat çekerken, vadide balon turizmi de gelişimini hızla sürdürüyor. Bahar ayanın gelmesi ile sıcak hava balon uçuşlarının başladığı bölgede son günlerde revaçta olan etkinlikle ise sahur sonrası yapılan balon gezintisi. Özellikle yerli turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahur balon turunda, ziyaretçilerin sahuru yaptıktan sonra soluğu vadide alıp balon gezintisi yapıyor. Balonla onlarca metre yükseğe çıkan ziyaretçiler adeta orucu gökyüzünde balonlar karşılıyor.

"Sahurlarını yapıp sıcak hava balonlarına binmek için Frig Vadisi'ne geliyorlar"

Ramazan ayında yapılan balon uçuşları ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu, bu sene sahurda sıcak hava balonu uçuşlarını başlattıklarını dile getirdi. Kaymakam Koyuncu, "Valimiz Gökmen Çiçek'in başlattığı turizm projelerinden en önemli olan balon turlarıydı. Bu proje ile birlikte Frig Vadisi'nin eşsiz güzelliğini gökyüzünden takip ediyoruz. Ramazan ayı olmasından dolayı sahura denk gelen dönemde balon uçuşlarına olan ilgi artarak devam ediyor. Sahurdan sonra başlayan sıcak hava balonu uçuşları bizler için bir avantaj oldu bu sene. Vatandaşlar sahurlarını yapıyor ardından sıcak hava balonlarına binmek için Frig Vadisi'ne geliyorlar. Bu güzel manzarayı hem Ramazan ayının manevi atmosferini Frig Vadisi'nin eşsiz coğrafyası ile birleştiriyorlar" diye konuştu.