Frig Vadisi'nde 'Kadın Ürünleri Pazarı' inşaatı tamamlanıyor

3 bin yıllık geçmişe sahip Frig Vadisi'nde Afyonkarahisar Valiliği tarafından yapılan 'Kadın Ürünleri Pazarı'nda bölge sakini kadınlar el emeği ürünlerini satacak ve kentin lezzetlerini tanıtacak.

Frig Vadisi'ne yapılan 'Kadın Ürünleri Pazarı' inşaatında sona gelindi

3 bin yıllık geçmişe sahip Frig Vadisi'nde kadınlar el emeği ürünlerini bu pazarda satacak

AFYONKARAHİSAR - 3 bin yıllık geçmişi ile Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan tarihi Frig Vadisi'nde Afyonkarahisar Valiliği tarafından yaptırılan 'Kadın Ürünleri Pazarı'nda bölge sakini kadınlar yöreye özgü hamur işi, yumurta, süt ürünleri ve tatlı satarak hem aile bütçelerine katkı sağlayacak hem de kentin lezzetlerini tanıtacak.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından İhsaniye ilçesine bağlı Demirli köyüne yaptırılan Kadın Ürünleri Pazarı'nda inşaatında sona yaklaşıldı. Tek katlı olarak inşaatı devam eden pazarda yöreye özgü lezzetler ile birlikte bir çok hediyelik eşya dükkanı ve lokanta da olacak.

Devam eden çalışmalar ile ilgili konuşan Kadriye Şahin, pazarda süt ve süt ürünleri satacağını kaydederek, "Burada bölgenin yöresel ürünleri satılacak. Kendi el emeğimizle yapacağımız ürünler olacak. Köy sakinlerine gelir kapısı olacak, Valimiz Kübra Güran Yiğitbaşı'na teşekkür ederiz. Devlet Anamız bize yardımcı oldu" dedi.

Bir başka bölge sakini Dudu Şahin ise Vali Yiğitbaşı'na kendilerine gelir kapısı açtığı için teşekkür etti. Şahin, "Valimiz Demirli köyünün ve bizlerin kaderini değiştirdi. Elimizden geldiği kadarı ile köyümüzün ürünlerini tanıtmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Öte yandan, inşaat çalışmalarının ay sonuna temmuz ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.