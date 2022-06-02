Friends dizisi Netflix'ten kaldırıldı mı? Friends dizisi neden kaldırıldı? - Haberler

Dünyaca ünlü dijital yayın platformu Netflix'te Friends dizisinin yayından kalması hayranlarını üzüntüye uğrattı. Geçtiğimiz günlerde Netflix Türkiye abonelerine, "Yakında Netflix'e veda edecek dizi ve filmler" başlıklı bir bildirim göndermeye başlamıştı. Friends dizisinin Netflix'ten kaldırılmasının nedeni nedir? İşte detaylar haberimizde...

FRİENDS DİZİSİ NETFLIX'TEN KALDIRILDI MI?

Friends dizisinin Netflix'ten kaldırılmasının sebebi merak edildi. Netflix Türkiye'nin abonelerine, "Yakında Netflix'e veda edecek dizi ve filmler" başlıklı bir bildirim gönderdiği biliniyor. Netflix, Friends dizisinin de kütüphaneden çıkaracağını duyurdu. Dizinin geçtiğimiz akşam ise platformdan kaldırıldığı bilinmekte.

DİZİ NEDEN KALDIRILDI?

Friends, 1 Nisan 2021 tarihinde Netflix Türkiye'ye eklenmişti. Yaklaşık 1,5 sene sonra Friends'in Netflix'ten kalkacağı açıklandı ancak nedeni ise henüz belli değil. Dizi şu anda ABD'de HBO Max'te izlenebiliyor.

FRİENDS DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Amerikan yapımı Friends dizisi 20'li yaşlarda olan üçü kız, üçü erkek altı farklı karakterdeki bir arkadaş grubunun Amerika'nın New York şehrinde yaşadıkları hayat dolu hikayeleri anlatıyor. İç ısıtan dostlukları ile birbirinden farklı maceralara giren grubun öyküsünü anlatan dizi, izleyiciyi içine çekmeyi başarmakta.

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