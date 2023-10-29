Friends dizisinde popülerliği artan Matthew Perry öldü mü ve neden öldü soruları gündeme geliyor. Perry, Friends dizisinde Chandler Bing karakterini canlandırıyordu. Herkes tarafından sevilen Friends dizisi oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyordu. Peki, Friends Chandler Bing öldü mü? Matthew Perry neden öldü, hastalığı neydi?

Friends Chandler Bing öldü mü? Matthew Perry neden öldü, hastalığı neydi?

Friends Chandler Bing öldü mü ve Matthew Perry neden öldü, hastalığı neydi merak ediliyor. 10 sezon süren efsanevi dizi Friends'teki Chandler rolüyle hafızalara kazanan Matthew Perry öldü mü ve neden öldüğü gündeme geliyor. Friends Chandler Bing öldü mü? Matthew Perry neden öldü, hastalığı neydi? Detaylar haberimizdedir…

FRIENDS CHANDLER BING ÖLDÜ MÜ?

Ünlü dizi Friends'in sevilen karakteri Chandler Bing'i canlandıran Matthew Perry, 54 yaşında yaşamını yitirdi. Amerikan basını Perry'nin evindeki jakuzide ölü bulunduğunu yazdı.

Matthew Perry

MATTHEW PERRY NEDEN ÖLDÜ?

Friends'in 1994'ten 2004'e kadar 10 sezonunda da yer alan, burada oynadığı Chandler rolüyle dünya çapında bir yıldıza dönüşen Matthew Perry, Los Angeles'taki evinde ölü bulundu. Perry'nin evindeki jakuzide boğularak öldüğü bildirildi.

MATTHEW PERRY HASTALIĞI NEYDİ?

Matthew Perry geçmişte uyuşturucu ve alkol bağımlılığı tedavisi görmüştü. Ancak polis kaynakları evde uyuşturucu madde bulunmadığını aktardı.