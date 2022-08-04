Fried Rice tarifi! Fried Rice hangi ülkenin yemeği? Masterchef Fried Rice nasıl yapılır? Fried Rice yemek tarifi! Fried Rice için gerekli malzemeler!

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Fried Rice tarifi oldu. Peki en güzel Fried Rice yemek tarifi nasıldır? Fried Rice yemeği nasıl yapılır? Fried Rice için gerekli malzemeler nelerdir?

FRİED RİCE NEDİR?

Kızarmış pilav, bir wok veya kızartma tavasında tavada kızartılmış ve genellikle yumurta, sebze, deniz ürünleri veya et gibi diğer malzemelerle karıştırılmış pişmiş pirinç yemeğidir. Genellikle tek başına veya başka bir yemeğin yanında yenir. Kızarmış pilav, Doğu Asya, Güneydoğu Asya ve bazı Güney Asya mutfaklarının popüler bir bileşeni ve aynı zamanda Endonezya'nın temel bir ulusal yemeğidir. Ev yapımı bir yemek olarak, kızarmış pilav tipik olarak diğer yemeklerden kalan malzemelerle yapılır ve sayısız varyasyona yol açar. Kızarmış pilav ilk olarak Çin'deki Sui Hanedanlığı döneminde geliştirildi ve bu nedenle tüm kızarmış pilav yemekleri, kökenlerini Çin kızarmış pilavına kadar takip edebilir.

Birçok kızarmış pilav çeşidinin kendi özel içerik listesi vardır. Büyük Çin'de yaygın çeşitler arasında Yangzhou kızarmış pilav ve Hokkien kızarmış pilav bulunur. Japon chahan, Çin kızarmış pirinç yemeklerinden elde edilen bir Japon Çin yemeği olarak kabul edilir. Korece bir Çin bokkeum-bap çeşidi olmasına rağmen, genel olarak Korece bokkeum-bap Kore Çin kökenli değildir. Güneydoğu Asya'da, benzer şekilde yapılandırılmış Endonezya, Malezya ve Singapurlu nasi goreng ve Tay khao phat popüler yemeklerdir. Batı'da vejetaryenlere hizmet veren restoranların çoğu, yumurtalı kızarmış pilav da dahil olmak üzere kendi kızarmış pilav çeşitlerini icat etti. Yerli yemek geleneği olmayan mutfaklar sunan Amerikan restoranlarının menülerinde de kızarmış pilav görülür. Ek olarak, bazı Latin Amerika ülkelerinin mutfağı, Ekvadorlu chaulafan, Perulu arroz chaufa, Küba arroz frito ve Porto Rikolu arroz mamposteao gibi kızarmış pilav çeşitlerini içerir.

Kızarmış pilav, Asya'da yaygın bir sokak yemeğidir. Bazı Asya ülkelerinde küçük restoranlar, sokak satıcıları ve seyyar satıcılar kızarmış pilav servisinde uzmanlaşmıştır. Endonezya şehirlerinde, yiyecek arabalarıyla sokaklarda dolaşan ve kalabalık caddelere veya yerleşim bölgelerine yerleştiren kızarmış pilav sokak satıcılarını bulmak yaygındır. Birçok Güneydoğu Asya sokak yemeği standı, isteğe bağlı garnitür ve garnitür seçenekleriyle kızarmış pilav sunar.

FRİED RİCE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Yarım su bardağı pirinç

Yarım kırmızı soğan

100-200 gram tavuk göğsü

2 diş sarımsak

Karabiber

Kırmızı biber

Zerdeçal

Zencefil tozu

Tuz

Tatlı soya sosu

Taze soğan

Haşlanmış havuç

FRİED RİCE NASIL YAPILIR?

Fried Rice (Kızarmış pilav) için ilk olarak tavukları kuşbaşı şeklinde doğruyoruz. Bir kabın içinde soya sosu ile harmanlıyoruz. Tavukların üzerine karabiber ve tuz serpiştirdikten sonra kenarda bekletin. Bu esnada küçük bir tavanın içerisinde pirinçleri haşlayın.

Teflonun içine az miktarda yağ ekleyin. Tavaya tavuk etini koyarak soteleyin. Biber, sarımsak ve soğanları küçük küçük doğrayın. Haşlanmış havuçları da küp şekilde doğrayın. Tavuğun üzerine sarımsak, biber ve soğanı ekleyin. Malzemeleri karıştırdıktan sonra zerdeçal, karabiber, tuz ve zencefil tozunu ekleyerek harmanlayın.

Tavanın yarısını boş bırakın. Bu kısma haşlanmış pirinçleri ekleyin. Pirinçleri soteledikten sonra tavuk eti ile karıştırın. Son olarak havuçları da ekleyerek tüm malzemeleri karıştırın. Afiyet olsun.