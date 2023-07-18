Freni boşalan otobüs, önce otomobile çarptı sonra markete daldı

MERSİN Mersin'in Silifke ilçesinde, park halindeyken freni boşalan servis otobüsü, otomobile çarpıp markete girdi.

Kaza, Atakent Mahallesi Harnupaltı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halinde olan 07 AET 713 plakalı otobüs, freni boşalınca öne doğru kaymaya başladı. Eğim nedeniyle hızlanıp park halindeki 06 BAG 523 plakalı otomobile çarpan otobüs, ardından yol kenarındaki merdivenlerden düşerek markete girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı kazada, merdivenlerden düşerek markete giren otobüs olay yerine çağrılan vinçle 2 saatlik çalışma sonucu kaza yerinden kaldırıldı.

Bu arada, kaza nedeniyle otomobil hasar gördü, marketin camları kırıldı.

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