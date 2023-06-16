Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin freni yerine gaza basan sürücü 10 metre aşağıda bulunan komşusunun bahçesine araçla uçtu. Otomobil sürücüsü ise burnu bile kanamadan kazayı ucuz atlattı.

Fren yerine gaza bastı, komşusunun bahçesine uçtu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin freni yerine gaza basan sürücü 10 metre aşağıda bulunan komşusunun bahçesine araçla uçtu. Otomobil sürücüsü ise burnu bile kanamadan kazayı ucuz atlattı.

Edinilen bilgiye göre, Yahşi Mahallesi Yeşilyurtlular Sitesi içerisinde 06 CIT 705 plakalı otomobiliyle manevra yapmaya çalışan sürücü, fren yerine gaza basınca bir anda kendini 10 metre aşağıda bulunan komşusunun bahçesinde buldu. Dik bir şekilde kalan otomobilin içerisinde sürücü burnu bile kanamadan kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Sürücü, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilirken otomobilin bahçeden çıkarılması için çalışma başlatıldı.