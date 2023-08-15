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Fren tutmayınca el frenini çekti, takla attı

Otomobil Haberleri

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Adliye istikametinden sanayi bölgesine seyir halindeki otomobil, takla atarak yol kenarına devrildi. Kazada ölen veya yaralanan olmadı.

Fren tutmayınca el frenini çekti, takla attı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Adliye istikametinden sanayi bölgesine seyir halindeki otomobil, takla atarak yol kenarına devrildi. Kazada ölen veya yaralanan olmadı.

Olay Bursa'nın Gemlik ilçesi Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Mazlum Güçlüer kontrolündeki 10 AIK 087 plakalı otomobilin takla atması sonrasında, ihbar üzerine kaza yerine gelen ilçe emniyet müdürlüğü ve trafik ekipleri kaza ile alakalı inceleme başlattı. Mazlum Güçlüer, ifadesinde otomobil ile sanayiye giderken, freninin tutmadığını, o korku ile el frenini çekince de, kontrolünü kaybederek takla attığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal - Otomobil

Gemlik Bursa Otomobil Haberler

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