Freiburg - B.Dortmund maçı ne zaman hangi kanalda? Freiburg - B.Dortmund maçı şifresiz mi? Freiburg - B.Dortmund maçı hakemi kim?

Bundesliga'nın 2. haftasında Freiburg - B.Dortmund karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Freiburg - B.Dortmund maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.