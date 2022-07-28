Fredrik Midstjö kimdir? Fredrik Midstjö mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? - Haberler

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Fredrik Midstjö kimdir? Fredrik Midstjö mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Fredrik Midstjö kimdir? Fredrik Midstjö mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray Norveçli oyuncu Fredrik Midtsjö trasnferini bitirdi. Sarı kırmızılılar başarılı orta saha transferi için AZ Alkmaar ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Peki, Fredrik Midstjö mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? Fredrik Midstjö kimdir?

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Defansif orta saha takviyesi yapacak olan Galatasaray , bir süredir yedekte tuttuğu Fredrik Midtsjö transferi girişimlerde bulundu. Alkmaar forması giyen 28 yaşındaki Norveçli orta saha ile prensip anlaşmasına varıldığı iddia edildi. Peki, Fredrik Midstjö kimdir? Fredrik Midstjö mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

FREDRİK MİDSTJÖ KİMDİR?

Fredrik Midtsjø, Hollanda Eredivisie kulübü AZ'da orta saha oyuncusu olarak oynayan Norveçli profesyonel bir futbolcudur. Midtsjø, profesyonel kariyerine 2010 yılında Norveçli kulüp Rosenborg'da başladı.

Doğum tarihi: 11 Ağustos 1993

(28yaşında)

Stjørdal Municipality, Norveç

Boy: 1,76 m

Kilo: 70 kg

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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