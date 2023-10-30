Fred sakatlandı mı, kaç maç yok?
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Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Pendikspor maçında sakatlanan Fred ve Becao, bordo-mavili takıma karşı forma giyemeyecek. Gelişme sonrası Fred sakatlandı mı, kaç maç yok, merak edildi.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de takımın yıldız futbolcuları Fred ve Rodrigo Becao, sakatlıkları nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyecekler. Peki, Fred sakatlandı mı, kaç maç yok?
FRED SAKATLANDI MI, KAÇ MAÇ YOK?
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'de Fred ve Rodrigo Becao, sakatlıkları sebebiyle Trabzonspor maçında sahada olmayacaklar.
Takımın en iyilerinden olan yıldız futbolcuların ikisi birden dün oynanan Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmışlardı.