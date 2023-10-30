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Fred sakatlandı mı, kaç maç yok?

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Pendikspor maçında sakatlanan Fred ve Becao, bordo-mavili takıma karşı forma giyemeyecek. Gelişme sonrası Fred sakatlandı mı, kaç maç yok, merak edildi.