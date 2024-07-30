Fred sakatlandı mı? Fred kaç maç yok, ne zaman dönecek?

Fenerbahçe'nin Lugano ile karşılaştığı maçta sarı lacivertli takıma kötü haber geldi. Fred, mücadelenin 31. dakikasında sakatlandı. Gelişme sonrası Fred sakatlandı mı? Fred kaç maç yok, ne zaman dönecek, merak edildi.

FRED SAKATLANDI MI?

Fenerbahçe'nin Lugano ile karşılaştığı maçta sarı lacivertli takıma kötü haber geldi.

Fred, mücadelenin 31. dakikasında sakatlandı.

Oyuna devam edemeyen Brezilyalı oyuncu yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.

Fred'in durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.