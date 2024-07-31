Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Fred sakatlandı. Fenerbahçe, Lugano maçının ilk yarısında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Fred'in sağlık durumu taraftarlar tarafından merak ediliyordu. Sarı-lacivertli takım, 31 yaşındaki futbolcunun sakatlığına dair bir açıklama yaptı. Peki, Fred neden sakatlandı? Fred kaç hafta sahalarda yok?

FRED NEDEN SAKATLANDI?

Fenerbahçe'nin Fred'in sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada "Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Lugano ile oynadığımız karşılaşmada darbe alarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred'in MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntülenme neticesinde sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

FRED KAÇ HAFTA SAHALARDA YOK?