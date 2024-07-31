Fred neden sakatlandı? Fred kaç hafta sahalarda yok?
Fred neden sakatlandı? Fred kaç hafta sahalarda yok? Fenerbahçe, Lugano maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Fred'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, Brezilyalı oyuncunun sağ dizinde iç yan bağ hasarı tespit edildiğini belirtti. Tecrübeli orta sahanın 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Fred sakatlandı. Fenerbahçe, Lugano maçının ilk yarısında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Fred'in sağlık durumu taraftarlar tarafından merak ediliyordu. Sarı-lacivertli takım, 31 yaşındaki futbolcunun sakatlığına dair bir açıklama yaptı. Peki, Fred neden sakatlandı? Fred kaç hafta sahalarda yok?
FRED NEDEN SAKATLANDI?
Fenerbahçe'nin Fred'in sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada "Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Lugano ile oynadığımız karşılaşmada darbe alarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred'in MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntülenme neticesinde sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.
FRED KAÇ HAFTA SAHALARDA YOK?
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lugano karşılaşmasının ardından Fred için, "Fred ne kadar bizden ayrı kalacak bunu göreceğiz ama tahminimce Fred'in önümüzdeki turda olmayacağını düşünüyorum." demişti.