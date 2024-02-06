Fred ne zaman sahalara dönecek? Fenerbahçe'de Fred'in sakatlık durumu nedir, Kasımpaşa maçında oynayacak mı?

Fred ne zaman sahalara dönecek? Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Fred ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Peki, Fred ne zaman sahalara dönecek? Detaylar...

FRED NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı maçta sakatlanan yıldız futbolcusu Fred'in, özel tedavi programına beklenenden iyi tepki verdiği ve düz koşulara başlayacağı öğrenildi. Brezilyalı yıldızın 25 Şubat'ta oynanacak Kasımpaşa maçında sahalara dönmesi bekleniyor.

FRED NE ZAMAN SAKATLANDI?

Sarı lacivertlilerin Samsunspor ile oynadığı maçın 86. dakikasında sakatlanan ve sağ bacak uyluk ön bölgesindeki tendonda yırtık tespit edilen Fred'in 6 haftada geri dönmesi bekleniyor. Kan dolaşımını hızlandıracak özel bir tedavi programı uygulanan Fred'in son MR sonucu beklenenden daha iyi çıktı.

DÜZ KOŞULARA BAŞLAYACAK

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; çarşamba günü düz koşulara başlayacak olan Fred, 19 Şubat'ta bir kez daha MR kontrolüne girecek ve ardından takımla birlikte çalışmalara katılacak.

FRED KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fred, şu anki iyileşme hızında giderse 25 Şubat'ta Kadıköy'de oynanacak olan Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alacak ve forma giyecek.