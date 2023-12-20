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Fred kırmızı kart mı gördü, kaç maç yok?

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Bu akşam oynanan Kayserispor - Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Fred kırmızı kart gördü. Fred kırmızı kart mı gördü merak ediliyordu. Peki, Fred kaç maç yok?

Fred kırmızı kart mı gördü? Bu akşam oynanan Kayserispor - Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Fred kırmızı kart gördü. Fred kırmızı kart mı gördü merak ediliyordu. Peki, Fred kaç maç yok? İşte detaylar...

FRED KIRMIZI KART MI GÖRDÜ?

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 yendi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Cengiz ve Batshuayi (3) kaydetti. Maçın uzatma dakikalarında Fred doğrudan kırmıza kart gördü.

Maçın son anlarında hakeme itirazdan dolayı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş, pazar günü oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Fred kırmızı kart mı gördü, kaç maç yok?

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