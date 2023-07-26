Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Fred ile gündem oldu. Peki, Fred kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Fred Galatasaray'a gelecek mi?

Fred kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve Fred Galatasaray'a gelecek mi gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Fred kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Fred Galatasaray'a gelecek mi?

FRED KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA?

Doğum tarihi: 5 Mart 1993 (30 yıl yaşında), Belo Horizonte, Minas Gerais, Brezilya

Şu andaki takımları: Manchester United FC (#17 / Orta Saha), Brezilya millî futbol takımı (#8 / Orta Saha)

Kilo: 62 kg

Eşi: Monique Salum

Boy: 1,69 m

Frederico Rodrigues de Paula Santos (d. 5 Mart 1993), bilinen adıyla Fred, Premier Lig kulübü Manchester United ve Brezilya milli takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Brezilyalı profesyonel futbolcudur.

Fred kariyerine Brezilya kulübü Internacional'da başladı ve burada Campeonato Gaúcho'yu iki kez kazandı. Haziran 2013'te Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk ile sözleşme imzaladı ve burada üç Ukrayna Premier Ligi şampiyonluğu kazandı. Fred, 2018'de Manchester United'a imza attı ve burada 2023'te EFL Kupası kazandı.

Fred, Brezilya'yı 20 yaş altı ve 23 yaş altı seviyelerinde temsil etti. Üst düzey uluslararası çıkışını Kasım 2014'te yaptı. Brezilya'nın Şili'deki 2015 Copa América kadrosunun bir parçasıydı. Ayrıca Brezilya'nın 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupaları ile 2021 Copa América final kadrolarında da yer aldı.