Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred kimdir, toplam kaç golü ve asisti var merak ediliyor. Peki, Fred kimdir, aslen nereli, hangi mevkide oynuyor, forvet mi orta saha mı? Fred evli mi? Fred doğum tarihi kaç, kaç yaşında? Fred'in toplam kaç golü ve asisti var? İşte detaylar...

Fenerbahçe, Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler, İngiliz ekibine transfer bedeli olarak 9.743.589,5 euroyu 4 sene içerisinde 8 taksitle ödeyecek. Peki, Fred kimdir? FB'nin yeni transferi Fred kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, boyu kaç, forma numarası kaç? Fred kariyeri ve biyografisi nedir? İşte bilgiler...

FRED KİMDİR?

Frederico Rodrigues de Paula Santos (d. 5 Mart 1993), bilinen adıyla Fred, Süper Lig takımı Fenerbahçe ve Brezilya milli takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Brezilyalı profesyonel futbolcudur.

Fred kariyerine Brezilya kulübü Internacional'da başladı ve burada Campeonato Gaúcho'yu iki kez kazandı. Haziran 2013'te Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk ile sözleşme imzaladı ve burada üç Ukrayna Premier Ligi şampiyonluğu kazandı. Fred, 2018'de Manchester United'a imza attı ve burada 2023'te EFL Kupası kazandı.

Fred, Brezilya'yı 20 yaş altı ve 23 yaş altı seviyelerinde temsil etti. Üst düzey uluslararası çıkışını Kasım 2014'te yaptı. Brezilya'nın Şili'deki 2015 Copa América kadrosunun bir parçasıydı. Ayrıca Brezilya'nın 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupaları ile 2021 Copa América final kadrolarında da yer aldı.

Fred doğum tarihi : 5 Mart 1993

Fred kaç yaşında : 30 yaşında

Fred nereli : Brezilya

Fred hangi mevkide oynuyor : Orta saha

Fred forma numarası kaç : 35

Fred hangi takımda : Fenerbahçe

Fred boyu kaç : 1,69 m

Fred burcu ne : Balık

Kulüp kariyeri

Erken kariyeri

Belo Horizonte'de doğan Fred, 2009'da Porto Alegre'ye katılmadan önce çocukluğunun altı yılını yerel kulüp Atlético Mineiro'da geçirdi. Bir yıl sonra Internacional'e katıldı. Başlangıçta kulübü çeşitli gençlik seviyelerinde temsil etti ve 2010'da Copa Santiago ve Copa FGF dahil olmak üzere altı şampiyonluk kazanmalarına yardımcı oldu. Profesyonel ilk maçına 18 yaşında 26 Ocak 2012'de Campeonato Gaúcho'da Cerâmica karşısında çıktı. Profesyonel futboldaki ilk golünü 18 Temmuz 2012'de Série A'da eski kulübü Atlético Mineiro'ya karşı attı. Genel olarak, Internacional için 55 maçta sekiz gol attı ve Campeonato Gaúcho'yu iki kez kazandı.

Shakhtar Donetsk

26 Haziran 2013'te Fred, Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk ile 15 milyon € değerinde bir bonservis bedeli ile anlaşma imzaladı. Ukrayna Süper Kupası'ndaki rekabete dayalı ilk maçında iki gol atarak Shakhtar'ın Chornomorets Odesa karşısında 3-1 galibiyet almasına yardımcı oldu.

Rus-Ukrayna Savaşı sırasında Fred, Fransa'da Olympique Lyonnais ile sezon öncesi hazırlık maçı sonrasında Temmuz 2014'te Donetsk'e dönmeyi reddeden altı Shakhtar oyuncusu arasındaydı. Birkaç gün sonra, kulübün antrenmanlarını Kiev'e taşımasının ardından Ukrayna'ya döndü.

21 Şubat 2018'de Fred, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü AS Roma'ya karşı 2-1'lik son 16 turu ilk maç galibiyetinde bir serbest vuruşla attı.

Shakhtar ile Fred, üç Ukrayna Premier Ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere 10 kupa kazandı.

Manchester United

2018–2019: Transfer ve ilk maçlar

5 Haziran 2018'de Premier Lig kulübü Manchester United, bildirilen 47 milyon £ ücret karşılığında Fred'i transfer etti. Bir yıl daha uzatma seçeneği ile beş yıllık bir sözleşmeyi kabul etti. Fred, Scott McTominay ile medya ve futbol taraftarları tarafından "McFred" ortaklığı olarak adlandırılan bir orta saha ortaklığı kurdu.

11 Ağustos'ta, sezonun ilk lig maçında Leicester City karşısında 2-1 kazanılan maçta ilk maçına çıktı. Fred, United adına ilk golünü 22 Eylül 2018'de evinde 1-1 berabere kaldığı Wolverhampton Wanderers'a karşı attı.

2019–2021

7 Aralık 2019'da Fred'in Manchester derbisi sırasında Manchester City taraftarları tarafından ırkçı tacize uğradığı iddia edildi. 27 Şubat 2020'de Fred, United'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Club Brugge'e karşı toplamda 5-0 ve 6-1 kazandıkları maçta iki gol attı ve bir asist daha yaptı.

2 Şubat 2021'de Fred, Manchester United'ın Southampton'a karşı kendi sahasında 9-0'lık rekora eşit olan Premier Lig galibiyetinde tam 90 dakika oynadı.

2021–2022

2021-22 Premier Lig'in açılış maç gününde Fred, Paul Pogba'nın yardımıyla Leeds United'ı 5-1 yendikleri maçta Manchester United'ın beşinci golünü attı. Daha sonra Southampton'a karşı 1-1 berabere kaldıkları maçta Ché Adams'ın şutunu sektirerek kendi golünü attı. 5 Aralık 2021'de, Manchester United'ın Crystal Palace'a karşı 1-0 kazanılan maçta galibiyet golünü attı. Fred bu golü, Ralf Rangnick'in Manchester United menajeri olarak ilk maçında zayıf olan sağ ayağıyla ceza sahası dışından attı. 20 Şubat 2022'de Fred, Manchester United'ın Leeds United'ı 4-2 yendiği maçta üçüncü golü attı.

2022–2023

20 Aralık 2022'de Fred'in kulüple olan sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatıldı.

23 Şubat 2023'te Fred, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci ayağında FC Barcelona'yı 2-1 yendikleri maçta Manchester United adına ilk golü attı. 26 Şubat 2023'te Fred, Manchester United ile 2022-23 EFL Kupası'nı kazandı. Menajer Erik ten Hag yönetiminde, Fred kariyerinin en iyi formunda olarak tanımlandı.

Milli takım kariyeri

Fred, 2013 Güney Amerika Gençler Futbol Şampiyonası'nda Brezilya 20 yaş altı takımı için üç kez forma giydi. Kasım 2015'te 23 yaş altı takımı için Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı iki maç oynadı.

Brezilya milli takımıyla ilk maçına 12 Kasım 2014'te İstanbul'da Türkiye'yi 4-0 yendikleri maçta yedek oyuncu olarak çıktı. Luiz Gustavo'nun sakatlığı nedeniyle Fred, Brezilya'nın Şili'deki 2015 Copa América kadrosuna çağrıldı, turnuvada çeyrek finale yükseldiler.

Başlangıçta 2016 Olimpiyat Oyunları için Brezilya 23 yaş altı kadrosuna seçildi. Ancak, Shakhtar Donetsk tarafından turnuvada oynaması için serbest bırakılmadı ve kadroda Walace ile değiştirildi.

Mayıs 2018'de Tite'ın Rusya'daki 2018 FIFA Dünya Kupası için 23 kişilik son kadrosuna seçildi, ancak turnuvada yer alamadı.

Haziran 2021'de Brezilya'nın kendi ülkesinde düzenlenen 2021 Copa América kadrosuna dahil edildi.

7 Kasım 2022'de Fred, 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosuna seçildi.

Doping davası

Fred, 2015 Copa América sırasında toplanan bir numunede yasaklı diüretik hidroklorotiyazid maddesi pozitif çıktı. Temmuz 2015'te ikinci numunenin sonuçlarını beklerken masum olduğunu iddia eden bir açıklama yaptı. Shakhtar Donetsk, 2015-16 sezonunun başında Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme maçında oyuncuyu oynatmak için başvurusu UEFA tarafından onaylandı.

15 Aralık 2015'te CONMEBOL'den bir yıllık uzaklaştırma aldı ve CONMEBOL onaylı herhangi bir turnuvada oynamasını engelledi, ancak Shakhtar için oynamaya devam etmesine izin verildi. ??5 Şubat 2016'da FIFA , yasağı 27 Haziran 2015'e kadar bir yıllığına dünya çapındaki tüm futbolu kapsayacak şekilde uzattı. Mart 2016'da Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA), potansiyel olarak hoşgörülü olabileceğine inanarak yasağa karşı Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itiraz etti. Mart 2017'de, Fred cezadan döndükten sonra, CAS duruşmasından önce WADA ile bir anlaşmaya varıldı ve bu da onun Temmuz 2017'ye kadar futbol oynayamamasına neden oldu.

Oyun stili

Fred, savunmadaki varlığı ve oyun kurma yeteneğiyle ünlüdür.

Başarıları

Internacional

Campeonato Gaúcho: 2012, 2013

Shakhtar Donetsk

Ukrayna Premier Ligi : 2013–14, 2016–17, 2017–18

Ukrayna Kupası : 2015–16, 2016–17, 2017–18

Ukrayna Süper Kupası : 2013, 2014, 2015, 2017

Manchester United

EFL Kupası : 2022–23

UEFA Avrupa Ligi ikinciliği: 2020–21

Brezilya

Copa America ikinciliği: 2021

Bireysel

UEFA Avrupa Ligi Sezonun Kadrosu: 2019–20

PFA Topluluk Şampiyonu Ödülü: 2022–23