Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Takımın yıldızı Fred için 'derbi önlemi' alınacak. Fred, 3 golle yıldızlaştığı Çaykur Rizespor karşısında gördüğü sarı kartla sınıra dayanmıştı. Kasımpaşa maçından sonra Galatasaray derbisine çıkacak olan Fenerbahçe'de Fred'in olası bir sarı kart cezası almasından endişe ediliyor. Bu sebeple Brezilyalı yıldızın Kasımpaşa karşısında forma giymesi beklenmiyor. Fred Kasımpaşa maçında yok mu? Fred Kasımpaşa maçında neden yok?

FRED KASIMPAŞA MAÇINDA YOK MU?

31 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa maçında kart görmesi durumunda 6. haftada oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Jose Mourinho'nun Kasımpaşa karşısında yeni transfer Sofyan Amrabat ve İsmail Yüksek'i Sebastian Szymanski'nin arkasında ikili oynatması bekleniyor.