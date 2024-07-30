Fred'in sakatlık durumu nedir? Fred ne sakatlığı yaşadı, ne oldu?

Fred'in sakatlık durumu! Lugano maçında sakatlık yaşayan Fenerbahçe'nin vazgeçilmez orta sahası Fred'in sakatlık durumu ve son durumu merak ediliyor. Peki,Fred'in sakatlık durumu nedir? Fred ne sakatlığı yaşadı, ne oldu? Detaylar...

FRED'İN SAKATLIK DURUMU

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu İsviçre'nin Lugano ekibini ağırladı. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Fred, sakatlanarak oyuna devam edemedi ve 31. dakikada yerini İsmail Yüksek'e bıraktı. Fred'in sakatlığının nedeni henüz açıklanmadı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Fred mücadelenin ilk yarısında sakatlandı. Oyuna devam edemeyen tecrübeli oyuncunun yerine İsmail Yüksek 31. dakikada oyuna girdi. Yıldız isim, yerini İsmail'e bırakırken büyük üzüntü yaşadı.