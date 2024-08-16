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Fred Göztepe maçında yok mu, bu hafta Fred oynayacak mı?

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın akşam saat 21.45'te Göztepe'ye konuk olacak. Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertlilerin maç kadrosu belli oldu. Fred Göztepe maçında yok mu, bu hafta Fred oynayacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe'nin 24 kişilik maç kadrosu belli oldu. Sakatlığını atlatan Fred ve İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transferi gündemde olan Ferdi Kadıoğlu da kafilede yer aldı. Fred Göztepe maçında yok mu, bu hafta Fred oynayacak mı?

FRED GÖZTEPE MAÇINDA YOK MU?

Sarı-lacivertlilerde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki Lugano maçında sakatlanan Fred, sakatlığını atlatarak takıma döndü. İlk haftaki maçın kadrosundan ağrıları sebebiyle çıkartılan ve İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transferi gündemde olan Ferdi Kadıoğlu da Göztepe kafilesinde yer aldı.

FENERBAHÇE'NİN GÖZTEPE KAFİLESİ

Fenerbahçe'nin 24 kişiden oluşan Göztepe maçı kadrosunda; Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrig Becao, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Rade Krunic, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri ve Cenk Tosun yer aldı.

Osman Demir
Osman Demir
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