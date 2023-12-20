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Fred Galatasaray maçında oynayacak mı, cezalı mı?

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile kozlarını paylaştı. Maçta Fred ve Mert Hakan Yandaş kırmızı kart gördü. Peki, Fred Galatasaray maçında oynayacak mı, cezalı mı?

Fred Galatasaray maçında oynayacak mı? Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile kozlarını paylaştı. Maçta Fred ve Mert Hakan Yandaş kırmızı kart gördü. Peki, Fred Galatasaray maçında oynayacak mı, cezalı mı? Detaylar!

FRED GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Kayserispor maçında Fenerbahçe'de kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

Fred Galatasaray maçında oynayacak mı, cezalı mı?

Maçın son anlarında hakeme itirazdan dolayı kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş, pazar günü oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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