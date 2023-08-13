Fenerbahçe taraftarlarının heyecanla beklediği yeni transfer Fred resmi imzayı attı. Fenerbahçe, başarılı forvet Fred ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşmenin ardından maliyetleri ise merak edildi. Peki, Fred Fenerbahçe'ye geldi mi, imza attı mı 2023? Fred ne kadar kazanacak, aylık ve yıllık kazancı ne? Fred kaç yıllık sözleşme imzaladı? İşte detaylar...

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Fenerbahçe, Manchester United'dan Fred'i resmen kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalarken İngiliz ekibine ise 9.743.589,5 euro ödeme yapacak. Fred Fenerbahçe'ye geldi mi, imza attı mı 2023? Fred ne kadar kazanacak, aylık ve yıllık kazancı ne? Fred kaç yıllık sözleşme imzaladı? Fred imza parası ne kadar? Fred kaç milyona transfer edildi? İşte ayrıntılar...

FRED FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU MU 2023?

Fenerbahçe, Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler, İngiliz ekibine transfer bedeli olarak 9.743.589,5 euroyu 4 sene içerisinde 8 taksitle ödeyecek.

FRED NE KADARA TRANSFER OLDU?

Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı bildirimde, "Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Manchester United FC kulübüne toplam transfer bedeli olan 9.743.589,5 Avro 4 sene içerisinde 8 eşit taksitle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE TARİHİNDE ÇOK ÖNEMLİ FUTBOLCULAR VAR"

Fred transferi sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en büyük kulübüne ve büyük bir tarihe sahip kulübe geldiğim için çok mutluyum. Ben de bu tarihin bir parçası olmak istiyorum. Umarım herkes de mutlu olmuştur. Fenerbahçe tarihinde çok önemli oyuncular var. Brezilyalı olarak da Alex de Souza ve Roberto Carlos bu oyunculardan bazıları. Ben de elimden gelenin fazlasını yaparak büyük oynamak ve bütün kupaları kazanıp, tüm başarılarda katkım olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

FRED KİMDİR?

Frederico Rodrigues de Paula Santos (d. 5 Mart 1993), bilinen adıyla Fred, Süper Lig takımı Fenerbahçe ve Brezilya milli takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Brezilyalı profesyonel futbolcudur.

Fred kariyerine Brezilya kulübü Internacional'da başladı ve burada Campeonato Gaúcho'yu iki kez kazandı. Haziran 2013'te Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk ile sözleşme imzaladı ve burada üç Ukrayna Premier Ligi şampiyonluğu kazandı. Fred, 2018'de Manchester United'a imza attı ve burada 2023'te EFL Kupası kazandı.

Fred, Brezilya'yı 20 yaş altı ve 23 yaş altı seviyelerinde temsil etti. Üst düzey uluslararası çıkışını Kasım 2014'te yaptı. Brezilya'nın Şili'deki 2015 Copa América kadrosunun bir parçasıydı. Ayrıca Brezilya'nın 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupaları ile 2021 Copa América final kadrolarında da yer aldı.