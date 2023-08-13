Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred bugünkü Süper Lig maçında maçta oynayacak mı oynamayacak mı merak edildi. Fenerbahçe-Gaziantep FK ilk 11'i açıklanmıştı. Maçın ilk 11 kadrosunda Fred yer almadı. Bunun ardından futbol severler, Fred Fenerbahçe maçında var mı, yok mu, neden yok? Fred maçta oynayacak mı, kadroda var mı? Fred maçta neden yok, yedeklerde mi? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Fred bugünkü FB maçında oynayacak mı, kadroda var mı yok mu merak edildi. Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Gaziantep Fk'yi ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Peki, Fred Fenerbahçe maçında var mı, yok mu, neden yok? Fred maçta oynayacak mı, kadroda var mı? Fred maçta neden yok, yedeklerde mi? İşte ayrıntılar...

FRED BUGÜNKÜ MAÇTA KADRODA OLACAK MI, MAÇTA NEDEN YOK?

Bugünkü Fenerbahçe-Gaziantep FK maçında Fred maçta forma giymeyecek. Fred henüz yeni transfer olduğu için önümüzdeki haftalarda kadroda olması bekleniyor. Fred ve Cengiz Ünder bugünkü maçta olmayacaklar.

İLK 11'LER ŞÖYLE

Fenerbahçe; Altay, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko

Gaziantep FK; Batuhan, Mbakata, Arda, Djilobodji, Khacef, Furkan, Jevtovic, Maxim, Mustafa, Gradel, Markovic

FRED KİMDİR?

Frederico Rodrigues de Paula Santos (d. 5 Mart 1993), bilinen adıyla Fred, Süper Lig takımı Fenerbahçe ve Brezilya milli takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Brezilyalı profesyonel futbolcudur.

Fred kariyerine Brezilya kulübü Internacional'da başladı ve burada Campeonato Gaúcho'yu iki kez kazandı. Haziran 2013'te Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk ile sözleşme imzaladı ve burada üç Ukrayna Premier Ligi şampiyonluğu kazandı. Fred, 2018'de Manchester United'a imza attı ve burada 2023'te EFL Kupası kazandı.

Fred, Brezilya'yı 20 yaş altı ve 23 yaş altı seviyelerinde temsil etti. Üst düzey uluslararası çıkışını Kasım 2014'te yaptı. Brezilya'nın Şili'deki 2015 Copa América kadrosunun bir parçasıydı. Ayrıca Brezilya'nın 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupaları ile 2021 Copa América final kadrolarında da yer aldı.